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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التعرف على صاحب واقعة صيد «عروس بحر» بالبحر الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية ضده|شاهد

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلنت محمية وادي الجمال أنها توصلت إلى بيانات الشخص الذي يظهر في الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو بجوار حيوان (الدوجونج -عروس البحر)  على أحد مراكب صيد حيث تسببت تلك الصورة في حالة من الغضب بين أوساط الغواصين والبيئيين بمحافظة البحر الأحمر حيث يعد هذا الحيوان من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض والتي تمثل ثروة بيئية وسياحية كبيرة حيث إنها عامل جذب سياحي للبحر الاحمر ولمنطقة مرسى علم على وجه الخصوص.

 

وقالت محمية وادي الجمال في بيان نشرته على صفحة محميات البحر الاحمر انه بناء علي  الصورة المنتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي بقيام أحد الصيادين بصيد حيوان الدوجونج (عروس البحر) 


قامت محمية وادي الجمال  بجميع أفردها بتتبع  الموضوع والوصول لجميع بيانات  الجاني   وتم التنسيق مع  قائد مكتب مخابرات حرس حدود الشلاتين  وجار اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة تجاه الجاني.

وكان قد تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك، صورة لأحد الصيادين على مركب صيد صغيرة "فلوكه" وهو يصطاد الكائن البحري الدوجونج الذى يطلق عليه عروس البحر، والمحرم صيدها والتى تعرض من يصطادها للمساءلة القانونية.



ولقيت الصورة المنتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعال كبيرة وخاصة من المهتمين بالجانب المصري وطالبوا بإلقاء القبض عليه، وكذلك تقديمه للمساءلة القانونية وكذلك سرعة عودة الدوجونج إلى المياه إذا كانت علي قيد الحياة.

وطالب الكثير ممن قاموا بالتعليق علي الصورة بضرورة رفع الوعي البيئي بالحفاظ علي الموارد الطبيعية للتنوع البيولوجي، واكدوا ان هذا الحيوان من الحيوانات البحرية ذات القيمة البيئية العالية في التوازن البيئي وأيضا احد اهم مصادر الدخل القومي للسياحة البيئية بالبحر الأحمر.

كما طالبوا بعدم صيده والحفاظ عليه من الانقراض وتطبيق عقوبات رادعه علي كل من يقوم بصيده سواء كانوا صيادين من داخل المحافظة أو من خارجها، ورجحوا أن من قام بعملية الصيد لتلك الكائن البحري النادر من خارج محافظة البحر الأحمر.

البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر كائنات بحرية مهددة بالانقراض عروس البحر مرسى علم

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