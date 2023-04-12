عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الكرملين بشأن تورط حلف الناتو في حرب أوكرانيا

حلف الناتو
حلف الناتو

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا لديها معلومات بانخراط محاضرين من حلف شمال الأطلسي "الناتو" في المعارك بـ أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف، أنه قبل نشر تسريبات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" كانت لدينا معلومات بمشاركة مدربين ومقاتلين من حلف الناتو في القتال بـ أوكرانيا.

وعلى جانب آخر، قال بيسكوف، إن عدم منح الولايات المتحدة تأشيرات للوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرجي لافروف لحضور مؤتمر مجلس الأمن القويي في أمريكا أمر سلبي للغاية، لافتا إلى أنه على واشنطن الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضاء مجلس الأمن الدولي.

كما أشار بيسكوف إلى الفيديو المسرب على موتقل التواصل الاجتماعي، والذي يفيد بقطع جنود روس رأس جندي أوكرامي، مؤكدا أنه لا بد من التحقق من صحة الفيديو الذي يظهر قطع رأس الجندي الأوكراني، مشيرا إلى أنه لا يمكن التأكد من صحة الفيديو.

ولفت المتحدث باسم الكرملين، إلى أن الشق الروسي من صفقة الحبوب لا يعمل ولذا آفاق تمديد الصفقة الآن ليست بالجيدة.

شملت نساء بارزات.. بريطانيا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا

روسيا: السبب في تسريب وثائق "البنتاجون" لاقتراب موعد الانتخابات الرئاسية

الكرملين روسيا أوكرانيا الناتو حلف شمال الأطلسي المتحدث باسم الرئاسة الروسية وزارة الدفاع الأمريكية حلف الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

إمام عاشور وقع خلاص | صدمة لجمهور الزمالك.. وهذا موعد انتقاله للأهلي

ريهام عبدالغفور تطلق سهامها: معنديش مشكلة في أدوار الإغراء.. برفض الشغل مع ابني.. ونور الشريف شافني فاشلة

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. مصدر مسؤول يكشف عنها

بسبب غرامة الزمالك.. تعليق ورسالة غامضة من كهربا| شاهد

بعد وفاة مدير بنك.. واقعة جديدة لكلب يعقر محاسبا وشقيقته في الجيزة

تذبذب قوي في سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

2800 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

موضوعات متعلقة

شملت نساء بارزات.. بريطانيا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا

روسيا: السبب في تسريب وثائق "البنتاجون" لاقتراب موعد الانتخابات الرئاسية

الاتحاد الأوروبي يُدين بشدة قرار روسيا ضد منتدى المجتمع المدني المشترك

مدير المخابرات الأمريكية يحذر روسيا من الصين.. تفاصيل

الرماد غطى قرى كاملة.. لقطات مرعبة من ثوران بركان في روسيا |شاهد

كنت أسوأ شيء حدث لبوتين.. ترامب يتحدث عن زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية

ترشيحاتنا

بالركض والتزلج.. شاهد فرحة المعتمرين بالأمطار في الحرم المكي

بنك الطعام وwe يدعمان 21 مائدة رحمن وتجهيز 200 ألف كرتونة مواد غذائية

السيطرة على حريق بأحد المساجد في الدقهلية

بعد موافقة النواب.. رسوم 10 آلاف دولار للحصول على الجنسية المصرية

الدولار يصعد بقوة.. توقعات بتحرك الأخضر بعد صدور بيانات التضخم ونتائج الفيدرالي

الهلال الأحمر يواصل مبادراته خلال شهر رمضان بمساهمات متبرعين ومتطوعين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أطعمة صيفية تنسف دهون البطن ولن تصاب بها بعد الآن.. تفاصيل

أول حالة وفاة بسبب إنفلونزا الطيور.. أعراض صادمة للفيروس

شاهد.. لحظة سقوط ناطحة سحاب على المارة

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

فيديو

أقبل خيانة زوجي لي.. ريهام عبد الغفور تثير الجدل بتصريحاتها |فيديوجراف

ماذا حدث لأسعار الذهب والدولار خلال تعاملات اليوم؟.. فيديو

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

اختفاء مليار شخص في هذا الموعد | تفاصيل دراسة صادمة .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ