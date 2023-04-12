بيان عاجل من الكرملين بشأن تورط حلف الناتو في حرب أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا لديها معلومات بانخراط محاضرين من حلف شمال الأطلسي "الناتو" في المعارك بـ أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف، أنه قبل نشر تسريبات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" كانت لدينا معلومات بمشاركة مدربين ومقاتلين من حلف الناتو في القتال بـ أوكرانيا.

وعلى جانب آخر، قال بيسكوف، إن عدم منح الولايات المتحدة تأشيرات للوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرجي لافروف لحضور مؤتمر مجلس الأمن القويي في أمريكا أمر سلبي للغاية، لافتا إلى أنه على واشنطن الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضاء مجلس الأمن الدولي.

كما أشار بيسكوف إلى الفيديو المسرب على موتقل التواصل الاجتماعي، والذي يفيد بقطع جنود روس رأس جندي أوكرامي، مؤكدا أنه لا بد من التحقق من صحة الفيديو الذي يظهر قطع رأس الجندي الأوكراني، مشيرا إلى أنه لا يمكن التأكد من صحة الفيديو.

ولفت المتحدث باسم الكرملين، إلى أن الشق الروسي من صفقة الحبوب لا يعمل ولذا آفاق تمديد الصفقة الآن ليست بالجيدة.