طارق لطفي: مذكرات زوج .. يتناسب مع العصر الحالي

كشف الفنان طارق لطفي عن أوجه الإختلاف في مذكرات زوج عن الرواية المأخوذ منها العمل.

وقال الفنان طارق لطفي، في تصريحات ل"صدى البلد": الفكرة أن المؤلف محمد سليمان عبد الملك قدم القصة بما يتناسب مع العصر الحالي ومشاكله، وهذا أخذ مجهود كبير، لأن مراعاة فرق الزمن مهم وليس سهلا وهناك مفاجآت فى الحلقات القادمة.

وأكد الفنان طارق لطفي، أنه جلس مع مراقب جوي من أجل إتقان شخصية رؤوف في مسلسل "مذكرات زوج".

وقال في تصريحات لـ "صدى البلد"، قرأت كثيرا عن مهنة المراقب الجوي، كما أنني جلست عدة مرات مع المراقبين الجويين، وشرح لي تفاصيل عن المهنة والمواقف التي قد يتعرض لها أثناء العمل.

وشهدت الحلقة الاخيرة من مسلسل مذكرات زوج أحداث مثيرة حيث نجا رؤوف (طارق لطفي)من الموت بعد تعرضه لحادث في الحلقة الحلقة السابقة.

وتمت خطوبة شقيق طارق لطفي بشكل بحفل حضره الأسرة والأصدقاء المقربون، وحضر رؤوف»وعلى وجهه آثار جروج الحادث، ليعلن اعتذاره لـشيرين التي تجسدها عائشة بن احمد امام الجميع ويدأخبرها أن الفترة التي شهدت طلاقهما وابتعد عنها، ساعدته فى أن تتضح الصورة لديه بشكل أفضل، ليدرك مدي قيمتها لديه، وأخبرها بافتقاده لها ولبيتها والحياة معها بصحبة أبنائهما.