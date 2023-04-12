1000 حمدالله ع السلامة 21.. سميحة تبدأ رحلة البحث عن سمير

عُرضت مساء اليوم الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة" الذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الحادية والعشرون العديد من الاحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

تبدأ الاحداث بطموح فوقية المبالغ فيه ويطلب منها أكرم عدم المبالغة، وتتصل سميحة بفوقية لتطلب منها مساعدتها في الوصول لسمير، ويوحي لها أكرم بتغير الموضوع وتطلب سميحة من فوقية مساعدتها في تسريح شعرها.

يذهب علي وأكرم مع سامح للعب كرة القدم في الشارع، ويخبر علي سامح انه يريد شراء محل "كافية".

تذهب سماح برفقة حسام لسينما الزاوية وهي متحمسة للغاية، ويعزم سامح أعضاء الفريق على الغداء في منزله، يخبر سامح أعضاء الفريق ان السفر يتطلب عمل طوال الوقت لتجنب النوم في الشارع.

وتستمتع سماح مع حسام في السيارة على أنغام الموسيقى، يتلقى حسام مكالمة من والدته تخبره ان جده مريض و تطلب سماح زيارة جده للاطمئنان عليه، ويخبر علي سامح عن ارتباطه السابق من فتاة ولكنه لم يوفق بسبب كثرة كلامها و الاطمئنان عليه بداعي و بدون داعي.

ويعتذر حسام لسماح ويعدها بالذهاب للسينما مره أخرى، يسأل أكرم و فوقية عن سماح و تنكر سميحة وجودها مع حسام و تكتفي بإخبارهم انها بالقرب من المنزل لشراء بعض الأغراض.

قصة مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة

مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.