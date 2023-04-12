محمد بن زايد: سعدت بلقاء أخي الرئيس السيسي.. بحثنا تعزيز علاقتنا الراسخة

غرد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على موقع تويتر للتعبير عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي في القاهرة.

علاقات أخوية راسخة

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على توتير: سعدت بلقاء أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة.. بحثنا تعزيز علاقتنا الأخوية الراسخة، ورؤيتنا نحو تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

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وتعتبر الإمارات شريك استراتيجي مهم بالنسبة لمصر، فعلى صعيد العلاقات الثنائية فهي تشكل ركيزة مهمة في علاقات البلدين فضلا عن العلاقات الاقتصادية القوية التي تسهم بدورها في سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها المنطقة العربية في ظل التحديات الراهنة.

وصول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى القاهرة

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة، في زيارة رسمية إلى مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق له، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي.

https://twitter.com/MohamedBinZayed/status/1646199687869874192

