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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لا تنشغلوا بالعلامات.. خالد الجندى: ليلة القدر في العشر الأواخر فالتمسوهم بالطاعة

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب على المسلمين ترك علامات ليلة القدر والتفرغ لأعمالها، وذلك تزامنًا مع بدء الـ10 الأواخر من شهر رمضان المبارك.

ليلة خير من ألف شهر

وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "في تلك ليالي هناك ليلة خير من ألف شهر تفرق معك في كل شيء، يا ترى هتقعد تشغل بالك مع اللي شاغلين بالهم هي ليلة 21 ولا 23 ولا 25 ولا 27 ولا 29.. يا ترى هتشغل بالك الشمس غابت والمطرة مطرت والسما صافية والكلاب مهوهوتش والهواء لافح والنسيم عليل والجو بديع؟ يا عمي شوف شغلك عندنا 10 ليالي فيهم ليلة تسوى 1000 شهر هتشغل بالك بعلامات ليلة القدر أم بأعمالها".

وأوضح خالد الجندي: "يعنى لو فيه مسابقة فيها 10 أظرف بينها 9 فارغة وواحد يحوي شيكًا قيمته مليون جنيه، قيمة الظرف الواحد 100 جنيه.. البعض قد يشتري ظرفًا واحدًا، والآخر يشتري أكثر، بينما سيفكر آخرون في رقم الظرف الذي يحتمل احتواؤه على المليون جنيه.. واحد عاقل سيقول أشتري الـ10 أظرف بـ1000 جنيه، وبالتالي يضمن الحصول على المليون جنيه، هذا مثال وليست مسابقة حقيقية، بل مسابقة دينية فتحها لك القرآن والرحمن للمتسابقين الذين يريدون نيل الرحمة والعفو والمغفرة من الله".

ليلة القدر خالد الجندي علامات ليلة القدر شهر رمضان لعلهم يفقهون ليلة خير من ألف شهر

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