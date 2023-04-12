الإمارات.. بن زايد يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس السيسي



أعرب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بلقاء أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة حيث بحث الجانبان تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فقد قال بن زايد " ولقد بحثنا أيضا رؤيتنا نحو تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.



وكانت وكالة الأنباء الإماراتية وام في وقت سابق أفادت بوصول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى القاهرة في زيارة رسمية.



وكان في مقدمة مستقبليه، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ويشار الي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من اليوم، قد اجري اتصالات هاتفية مع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبو ظبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبو ظبي، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي.

وأكد المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تقدم بالتهنئة خلال الاتصالات بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة في الإمارات الشقيقة، معرباً عن خالص التمنيات بالتوفيق والسداد للقيادات الإماراتية في تأدية المهام الموكلة إليهم، والمسئوليات الملقاة على عاتقهم لمواصلة خدمة وطنهم وتعزيز مسيرته الحضارية، تحت قيادة أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وتحقيق ما يتطلع إليه شعبها الشقيق من تنمية ورفعة وتقدم.