رغم ثروته.. سر السرير المتهالك الذي يفضل «إيلون ماسك» النوم عليه

رغم أنه يحتل المرتبة الثانية في قائمة أغنى شخص في العالم ، لكن مع تلك الأموال إلا أنه لا يزال لا يريد تغيير سريره المتواضع الذي ينام عليه إيلون ماسك كل ليلة.

واعترف الرئيس التنفيذي لشركة تويتر وسبيس إكس في مقابلة مع BBC أنه أحيانًا ينام على أريكة في مكتبة لا يذهب إليها أحد في الطابق السابع بـ تويتر.

وعلى الرغم من أن شركة وسائل التواصل الاجتماعي حولت مكاتبها إلى غرف نوم للموظفين عندما تولى ماسك مهامها لأول مرة.

لم يشرح ماسك سبب نومه على الأريكة بدلاً من النوم على أحد الأسرة الفخمة في المقر الرئيسي ، لكنه يتماشى مع رغبته في جعل موظفي تويتر "يعملون لساعات طويلة بكثافة عالية ''.

قال ماسك: “أنا أحب هذا المبنى المكتبي في الواقع وأوضح أنه حاول تحويل Twitter HQ إلى ملجأ للمشردين حيث يمكن للنازحين إحضار خيمتهم أو أي شيء آخر” لكن إدارة المبنى رفضتها".

وشارك ماسك أيضًا معاناته العاطفية في إدارة Twitter. قال: 'لقد تعرضت لهجوم مستمر، ليس الأمر كما لو كان لدي قلب بارد أو شيء من هذا القبيل، إذا كنت تتعرض للنقد المستمر والهجوم".

واستحوذ ماسك على موقع تويتر منذ أكثر من عام بقليل في صفقة شراء ضخمة بقيمة 44 مليار دولار، في ذلك الوقت ، قام بفصل الآلاف من الموظفين ، وغير بشكل جذري الطريقة التي تتعامل بها المنصة مع المعلومات المضللة وخطاب الكراهية ، وأثار الجدل لعدد من الأعمال المثيرة بما في ذلك جعل كلبه الرئيس التنفيذي ومحاولة إزالة علامة 'w' من علامة Twitter خارج مبنى.