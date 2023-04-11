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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أثناء الركوع.. إمام مسجد بـ أمريكا يتعرض لحادث مفجع| شاهد ماذا حدث؟

صدى البلد

تعرض إمام مسجد خلال صلاة الفجر لـ حادث مفجع، فقد استغل شاب ركوع الإمام والمصليين وقام بـ طعن الإمام وكان ذلك في مسجد بـ ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وطُعِنَ الإمام، الذي يدعى "سيد النقيب، خلال صلاة الفجر، في مسجد عمر، في جنوب باترسون، بحسب ما قال المتحدث باسم المسجد “عبد حمدان” لشبكة CNN.

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وبعد الحادث، حاول منفذ عملية الطعن، الفرار من المسجد، لكن المصلين تمكنوا من الإمساك به واحتجازه حتى وصلت الشرطة واعتقلته، ويظهر ذلك واضحًا خلال مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حمدان: إن المسجد كان يضم أكثر من 200 مصلٍ وقت الطعن.

وأضاف: إنه يعتقد بشدة أن هذه كانت حادثة فردية، وطمأن جميع المصلين أن المسجد آمن، وعليهم ممارسة شعائرهم.

ومن جهته، قال رئيس البلدية “أندريه صايغ”، إنه زار الإمام سيد النقيب في المستشفى بعد الحادث بقليل، وقال إن الإمام في حالة مستقرة في المركز الطبي لجامعة القديس يوسف.

تفاصيل الحادث الأليم 

وطعن المتهم- البالغ من العمر 32 عامًا- إمام المسجد، الأحد، في نيوجيرسي، وأوضح خلال محاكمته، بعد ظهر يوم الاثنين، أنه غير مذنب في تهمة محاولة القتل.

وألقي القبض على  المتهم، والذي يدعى "سريف زوربا"، بتهمة طعن الإمام سيد النقيب، ويظهر شريط فيديو للمراقبة، بالمسجد، مجموعة من المصلين في المسجد، يصطفون في 5 صفوف طويلة خلف الإمام. 

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ويوضح الفيديو أنه في أثناء الركوع، انتقل شخص يرتدي سترة، من الصف الثالث، إلى حيث يقف الإمام، وتخطى المصلين، ثم وضع يده اليمنى على مؤخرة رأس الإمام الراكع، وسدد له طعنة؛ ليسقط الإمام على الأرض، ويسود الهرج والمرج بـ المسجد إثر الحادث، ويهرع المصلين للإمساك بالمتهم عندما حاول اختراق حشد المصلين وتهديدهم بالسلاح في يده، والفرار من المسجد، ولكنهم استطاعوا التحفظ عليه.

وقد اتهم “زوربا” بمحاولة القتل من الدرجة الأولى، وحيازة سلاح من الدرجة الثالثة لغرض غير قانوني، وحيازة سلاح من الدرجة الرابعة بشكل غير قانوني ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام في مقاطعة باسيك.

كما دفع زوربا، وهو مواطن من إسطنبول، بأنه غير مذنب في تهم حيازة السلاح بشكل غير قانوني، وتم تقديم التماسه يوم الاثنين، من قبل محامٍ عام، نيابة عنه.

إمام طعن الفجر حادث مفجع ولاية نيوجيرسي

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