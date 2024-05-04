في أقل من ساعة.. تعلمي طريقة عمل سلطة الباستا الصيفية بالدجاج

تعتبر طريقة عمل سلطة الباستا الصيفية، من وصفات المطبخ العالمي، والتي يمكن تحضيرها غي المنزل بخطوات سريعة سهلة، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة الباستا الصيفية، ويمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل سلطة الباستا الصيفية

طريقة عمل سلطة الباستا الصيفية

مقادير طريقة عمل سلطة الباستا الصيفية :

500 جرام مكرونة

5 شرائح دجاج مقطعة صغيرة وناضجة

½1 كوب مايونيز

1 كوب مستردة

1 كوب لبن رائب

3 عود كرفس

1 كوب فلفل الوان

2 ملعقة بقدونس مفروم

1 ملعقة ملح

طريقة عمل سلطة الباستا الصيفية :

- نسلق الباستا في الماء المغلي حتى تنضج، ثم نصفّيها.

- نخلط المستردة، المايونيز، اللبن الرائب، الملح، الفلفل الوان، البقدونس، وقطع الدجاج.

- نضع الخلطة على الباستا ونقلّبها ثم نقدمها.