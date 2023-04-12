تباين أداء أسواق المال العربية| البورصة المصرية تغلق على تراجع.. وانخفاض مؤشرات "الفلسطينية"

البورصة المصرية تغلق على تراجع

المؤشر الرئيسي لبورصة السعودية يغلق مرتفعًا

بورصة فلسطين تنخفض 0.05%

بورصة المغرب تغلق مرتفعة



شهدت أسواق المال العربية تباينا بختام تعاملات اليوم، الأربعاء 12-4-2023، حيث أغلقت بورصات السعودية، و المغرب، و الكويت على ارتفاع، و بورصات مصر، السعودية، و تونس، و فلسطين تغلق على تراجع، بينما اغلقت بورصة البحرين على تباين.



ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..



البورصة المصرية تغلق على تراجع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9 مليارات جنيه ليصل إلى 1.082 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 4.7 مليارات جنيه.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" وأنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على انخفاض نسبته 1.59% ليبلغ 16741.45 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.46% مسجلاً 2973.94 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.67% لينهي التعاملات عند مستوى 4466.56 نقطة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 86.34 نقطة ليقفل عند مستوى 10935.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 153 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 133 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 123.04 نقطة ليقفل عند مستوى 20235.61 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 14.5 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 240 ألف سهم.

بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع طفيف

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع طفيف في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدما بنسبة 0.01 %، عند 10.493,74 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.05 % ليستقر عند 839,29 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.1 % بمجموع 794,27 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.14 % بمجموع 9.581,79 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 205 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 548 مليار درهم مغربي.

بورصة تونس تغلق على تراجع

أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.24 بالمئة، ليصل عند 8211.46 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغ مجموع الأموال المتداولة 3.9 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 69 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 92 شركة أخرى، واستمرار أسهم 16 شركة على ثبات.

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

أغلقت بورصة فلسطين تداولاتها اليومية على انخفاض، بنسبة بلغت 0.05%، ما يعادل 0.32 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 657.72نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 322,287 سهماً، بقيمة إجمالية 713,174.56 دولاراً، نفّذت من خلال 93 صفقة.



مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,880.72 نقطة بانخفاض بلغ قدره 0.29 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 658.81 نقطة بارتفاع بلغ قدره 2.17 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و545 ألفًا و395 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 556 ألفًا و580 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 51 صفقة.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 4ر89 نقطة ليبلغ مستوى 18ر6993 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 30ر1 في المئة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تم تداول 9ر148 مليون سهم عبر 10826 صفقة نقدية بقيمة 8ر48 مليون دينار كويتي (نحو 8ر147 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 17ر11 نقطة ليبلغ مستوى 19ر5483 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر0 في المئة من خلال تداول 4ر36 مليون سهم عبر 2234 صفقة نقدية بقيمة 3ر3 مليون دينار (نحو 9ر9 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 118 نقطة ليبلغ مستوى 54ر7763 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 5ر1 في المئة من خلال تداول 5ر112 مليون سهم عبر 8592 صفقة بقيمة 5ر45 مليون دينار (نحو 8ر137 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 2ر12 نقطة ليبلغ مستوى 38ر5498 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 22ر0 في المئة من خلال تداول 7ر32 مليون سهم عبر 1807 صفقات نقدية بقيمة 13ر3 مليون دينار (نحو 4ر9 مليون دولار).