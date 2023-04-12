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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مكتب الجوائز بجامعة عين شمس يلتقي في اجتماعه السابع والثلاثين بالعلماء والرواد

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

عقد مكتب جوائز جامعة عين شمس اجتماعه السابع والثلاثين  للحاصلين على جوائز مرموقة وكذلك الرواد، والذي عقد بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات  بالجامعة في 11 أبريل 2023 .

جاء ذلك انطلاقاً من حرص جامعة عين شمس لتحقيق التميز والمنافسة ، واستمرارا لريادة جامعة عين شمس في مجال الجوائز من خلال علمائها الرواد والمتميزين في شتى المجالات ، والاستفادة من الخبرة العملية للحاصلين على الجوائز المرموقة.

وعقد الاجتماع تحت إشراف كل من إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات،  رشا إسماعيل مدير البوابة الإلكترونية،  علاء عبد الحليم فرج المشرف العام على مكتب الجوائز بالجامعة، حيث استضاف مكتب الجوائز كلا من :
1- طلعت منصور الأستاذ المتفرغ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية بالجامعة ورائد الصحة النفسية بمصر والوطن العربي ومؤسس مركز الإرشاد النفسي بكلية التربية بالجامعة، وعضو المجلس الأعلى للثقافة ، وعضو الجمعية الأمريكية للتقدم العلمي ورائد الصحة النفسية  والتنمية النفسية والبشرية ، والذي يعتبر من رواد التدخل السيكولوجي للتنمية النفسية والذي حصل على تقديرات علمية وعضوية الجمعية الأمريكية للتقدم العلمي، وأمين عام الجمعية المصرية للدراسات النفسية سابقا، ومقرر لجنة التحكيم لجوائز الجامعة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية سابقا.

وأشار في حديثه الى تاريخ عطائه الطويل  بالجامعة منذ عام 1962 و تاريخه في مجال الصحة النفسية والإرشاد النفسي  وريادته في هذا المجال والتركيز على قضايا الطفولة والشباب ، كقضايا رئيسة تهتم بها جامعة عين شمس وتتماشى مع متطلبات جودة الحياة برؤية مصر 2030 وضرورة التتويج بمنافسة شباب الجامعة في هذا المجال الهام بأبحاثهم المتميزة للحصول على جوائز مرموقة.

2- أشرف السيد بخيت أستاذ الفيزياء بكلية التربية جامعة عين شمس وعميد كلية التربية بجامعة 6 أكتوبر  سابقا والحاصل على جائزة أ.د. لطيفة الحوطي لأحسن بحث منفرد على مستوى الجامعة للعام 2009.

وأشار  بخيت الى تاريخ عطائه العلمي وعضويته في العديد من الجمعيات العلمية المتخصصة ، ملقياً الضوء على الأبحاث العلمية الدولية والتى تجاوزت 43 بحثا دوليا في مجلات علمية مرموقة ، إلى جانب الإشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه والتى تجاوزت 13 رسالة علمية، بالإضافة إلى مشاركته في تحكيم الأبحاث العلمية بلجان الترقيات لدورات سابقة متتالية وكذلك التحكيم للانتاج العلمي للعديد من الجامعات العربية .

كما أكد  على الدور البارز لجامعة عين شمس في دعم الأبحاث العلمية ومكافآت النشر الدولي وشكر حرص إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتينى والنواب على الحضور بهذه الاحتفالية تأكيدا لحرصهم على مسيرة البحث العلمي، وكذلك دعم وتيسير متطلبات المبتعثين للخارج ودعم المشاركة في المؤتمرات، ووجه رسالة لشباب الجامعة من الباحثين بأهمية التأسيس العلمي  والاستمرار في التعلم والتواصل  في البحث العلمي مع الأساتذة  وعمل المزيد من الجهد للتمكن  من تحقيق الذات والحصول على الجوائز المرموقة.

كما أكد كل من طلعت منصور  وأشرف بخيت، على الدور الرائد الذي تقوم به جامعة عين شمس في دعم البحث العلمي والباحثين للحصول على جوائز مرموقة وضرورة التنافس من أعضاء هيئة التدريس  في جميع الجوائز  المرموقة والمطروحة  على كافة مستوياتها ، للإسهام في الريادة لجامعة عين شمس ودعم التصنيف الدولي للجامعة في هذا المجال الهام.

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