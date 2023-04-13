عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صيدها يسجنك.. ماذا تعرف عن سمكة عروس البحر وسبب تسميتها

سمكة عروس البحر
سمكة عروس البحر

تحركت وزارة البيئة والقوات الأمنية، أمس، لإنقاذ سمكة نادرة اصطادها أحد الصيادين بمصر، والمعروف أنها محظور اصطيادها حفاظا عليها من الانقراض باعتبارها حلقة هامة في النظام البيئي.

اصطياد سمكة نادرة 

وبعد ساعات من تداول الصورة، اعلنت وزارة البيئة أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على صاحب الصورة المتداولة لاصطياد حيوان "عروس البحر" وقال أنه ألقاها في البحر حية بعد التقاط هذه الصورة.

txt

بعد القبض عليه.. إعرف مصير صائد سمكة عروس البحر وفقاً للقانون

txt

البيئة: التوصل إلى صاحب الصور المتداولة لاصطياد عروس البحر والقبض عليه

من جانبها أعلنت دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نجاح فريق عمل محميات البحر الأحمر بالتعاون مع الجهات الأمنية في التأكد من مصير حيوان عروس البحر بعد اصطياده.

وأضاف البيان أنه تم تحديد موعد الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية بشان هذه الواقعة، وكشفت ملابسات الحادث.

وتضمن البيان ان الواقعة حدثت في مركب صغير لصياد وبجواره حيوان عروس البحر، ول يتم تحديد مكانا أو موعد التقاطها، لكن نجحت القوات الأمنية في الوصول إلى الصياد، ويتسائل الكثير عن حيوان عروس البحر، ما هو ما أهميته ولماذا يُحظر اصطياده.

ما هي سمكة عروس البحر ؟

الاسم العلمي لـ "عروس البحر" هو حيوان الدوجونج البحري ويعرف أيضا ببقرة البحر، وتعيش في المياه الساحلية الدافئة من شرق إفريقيا إلىأستراليا، وفي البحر الأحمر والمحيط الهندي والمحيط الهادئ.

وعن سلوك عرس البحر تحت الماء، فإنها تتغذى على النباتات تحت الماء، ولها أنف خشن وحساس وشفاه كبيرة خشنة، ويرجع سبب تسميتها عروس البحر إلى أنها تتنفس تحت الماء وعلى سطح الأرض.

يمكن لهذه الثدييات البقاء تحت الماء لمدة ست دقائق قبل أن تطفو على السطح. ويتنفسون أحيانًا من خلال الوقوف على ذيلهم ورؤوسهم فوق الماء.

وعادة ما تتحرك بمفردها أو في أفواج، على الرغم من أنه يتم رصدها أحيانا في أفواج ويوجد منها 100 سمكة فقط حول العالم .

لماذا سميت بـ عروس البحر 

يعتقد البعض أن أبقار البحر كانت مصدر إلهام للحكايات البحرية القديمة لحوريات البحر، وتعد هذه الحيوانات الضعيفة هدفًا سهلاً للصيادين الساحليين.

وقد تم البحث عنها منذ فترة طويلة للحصول على لحومها وزيوتها وجلدها وعظامها وأسنانها. تتمتع أبقار البحر الآن بحماية قانونية في جميع أنحاء العالم.

ويُدرج الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) الأطوم كنوع معرض للانقراض ، في حين إن اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض تحد أو تحظر تجارة المنتجات المشتقة منه.

على الرغم من الحماية القانونية في أغلب البلاد اللي بيعيش فيها ، فالأسباب الرئيسية لإنخفاض أعداده بشرية المنشأ (الصيد).

ونظرا لعمره الطويل الذي يتجاوز 79 سنة أو أكتر ، وبطء معدل التكاثر، فهو معرض بشكل خاص للانقراض، ولا يوجد منه 70 سمكة فقط في ساحل البحر الأحمر في مصر.

البحر الأحمر حادث وزيرة البيئة عروس البحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الدواجن 50% .. "المنتجين" تكشف مفاجأة بعد أزمة الأعلاف.. فيديو

الدولار في النازل|هزة قوية تضرب الأخضر عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

صرف مستحقات اللاعبين| أول قرار لمدرب الزمالك الجديد بعد وصوله مصر

الحديد رخص والأسمنت نزل|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد هبوط الدولار

نادي أوروبي يقدم عرضا رسميا لنجم الأهلي .. واللاعب يوافق

%80 من المبلغ.. شوبير يزف مفاجأة حول غرامة كهربا للزمالك

باقي 5 أيام .. أحمد موسى يعلن عن خبر عاجل لـ مشاهديه

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. مفاجأة عن رد ميتلاند بشأن بيع إمام عاشور

ترشيحاتنا

الأقوى منذ 14 عامًا.. أستراليا تحذّر من إعصار «إلسا»

مع اقتراب نهاية الدوري.. أسامة خليل يحذر: الإسماعيلي فى خطر

برلمانية: تعاقد الصحة مع «جريفولز إيجيبت» لمشتقات البلازما تطبيق لوثيقة سياسات ملكية الدولة 

مقابل مليون دولار.. الهلال السوداني يكشف حقيقة اقتراب ليليبو من الزمالك |خاص

تصرف اليوم ولمدة 5 أيام.. الحكومة تعلن عن هدية للمواطنين قبل العيد

بعد أزمته مع كولر.. شوبير يكشف حقيقة رحيل نجم الأهلي للإحتراف في روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. نوع من السجائر فيه سم خطير

لو إنت فقير.. أمراض مخيفة تصيبك بسبب نقص المال

مقلب حماة أمريكية في زوجة ابنها يوم الزفاف يثير غضبا.. ماذا فعلت؟

نشرة المرأة والصحة..الممنوعون من تناول الرنجة.. تحذير مهم للصحة بسبب الفسيخ .. احذر تناول هذا النوع من العصير مع الأدوية

فيديو

الحلقة 6 من مسلسلات النصف الثاني لرمضان l منى زكي تعذب مجاهد.. وسامي مغاوري يكشف سر دنيا سمير غانم

محمد رمضان يكشف حقيقة خناقة زوجات جعفر العمدة في الكواليس

كريستيانو لابس حلق.. محمد رمضان يرد على انتقادات فيلم هارلي

مش بيفرق معايا مكان اسمي واللجان الإلكترونية انتقدتني.. عمرو عبد الجليل يكشف سبب الهجوم عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ