فيوتشر بعد تصدره الدوري: الأهلي عنده مؤجلات وطموحنا مالوش حدود .. فيديو

أكد محمد عبد الكريم، المدرب العام لفيوتشر، أن الفريق لا حدود لطموحه بعد تصدر الدوري المصري، ويأمل في المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.



قال محمد عبد الكريم في تصريحات مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامجه "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" فريق المحلة محترم والفوز على ملعبه مهم جدا، تحقيق الفوز يبقينا من طموح الإدارة، وأشكر اللعيبة على الفوز".



أضاف:" طموحنا كجهاز فني لأبعد مدى، نأخذ الموضوع خطوة خطوة، نفسنا ناخذ بطولة غير كأس الرابطة، ونلعب دوري أبطال إفريقيا".



تابع:" إحنا طماعين، الأهلي عنده مؤجلات لكن الكرة ليست مضمونة، هناك مباريات صعبة، حققنا ثلاث نقاط مهمة وفوز ثالث على التوالي".



وأشار للصعوبات التي تواجه الفريق، قائلًا:" المساندة الجماهيرية والإعلامية من الصعوبات، هناك طموح في النادي من أول إنشاء الفريق، وعلي ماهر موصل الإحساس ده للاعبين، ماشيين خطوة بخطوة، خرجنا من إفريقيا، نتمنى الموسم المقبل ننافس في دوري الأبطال، المهم نحافظ على المكانة التي نتواجد بها الآن".



وقال : الصفقات والتدعيمات التي يحتاجها الفريق، قائلًا:" في يناير كان هناك كثير على اللاعبين، إدارة النادي لديها طموحة، ونتعامل مع اللاعبين على هذا الأساس، نوصل للاعبين أنها تجتهد حتى يكون هناك عروض، والقرار في النهاية لمجلس الإدارة، لدينا العديد من البدائل تعوض الغيابات، من يستطيع إنهاء الدوري هو من يملك البديل الجيد".



أتم:" بوبو شعر ببعض الإجهاد لذلك تم إستبداله، والأهم أن يكون البديل على مستوى اللاعب الاساسي، وسعد سمير يقترب من المشاركة مع الفريق".

