تحت الوصاية الحلقة 6| منى زكي تعذب مجاهد ليغير شهادته الزور

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “تحت الوصاية” العديد من الاحداث المشوقة، حيث تفاجأت منى زكي، بمكالمة من علي الطيب زوج شقيقتها ليخبرها أنه تم القاء القبض عليها بسببها، وطلب منها أن تقف بجانب أختها وكان قد اتفق مع دياب أن يحضر لها كمين، وبالفعل ذهبت منى إلى الإسكندرية وطلبت من عم ربيع ان يبقى مع أبنائها.

واكتشفت منى زكي في آخر لحظة ان صالح في المنزل عند علي الطيب، فتقوم بالهرب، واستعانت بالريس طحان لمساعدتها في تغيير شهادة “مجاهد" الزور، وقاموا بتهديده وانزاله في البحر حتى يغير شهادته.

يذكر أن الناقدة ماجدة خير الله أشادت بمسلسل “تحت الوصاية ” بطولة الفنانة منى زكى.

وكتبت ماجدة خير الله، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "تحت الوصاية، سبق كل المسلسلات المنافسة بعدة درجات، وهذا رأي غير متعجل على الإطلاق، بغض النظر عن ما سوف تنتهي إليه الأحداث، العناصر الفنية شديدة التميز بدايه من السيناريو (خالد وشيرين دياب) التصوير (بيشوي روزفلت)، الموسيقي التصويرية (ليال وطفه)، المونتاج، الممثلين نفر نفر، وطبعا المخرج محمد شاكر خضير مايسترو العمل.

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الحلقة الرابعة من مسلسل "تحت الوصاية" الذي تقوم ببطولته النجمة منى زكي، ويعرض عبر قناة dmc، لا سيما مشهد اعتراضها على رفض منحها وصاية أولادها بعد وفاة زوجها.