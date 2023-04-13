استمرار قوة موقف كهربا.. الاستئناف يمنع إيقاف مشاركته مع الأهلي



أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن محمود عبدالمنعم كهربا سيواصل اللعب مع الأهلي بعدما تسلم حيثيات الحكم الصادر من لجنة الانضباط بالفيفا، وسيكون أمامه 3 أسابيع للاستئناف على القرار في المحكمة الرياضية الدولية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "استئناف كهربا سيوقف قرار ايقاف كهربا وبالتالي سوف يشارك مع النادي الأهلي، واللاعب تسلم الحيثيات الخاصة بالقضية خلال الساعات الماضية".

وأضاف: "كهربا أيضا يتظلم من العقوبة وكذلك النادي البرتغالي ديبورتيفو ألافيش لانه طرف في القضية".

وأكمل: "كهربا جمع 60% من الغرامة المالية، لكن المبلغ كاملا لم يتم تجهيزه".