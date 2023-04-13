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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ويزو: رؤية بطل العمل الكوميدي لاتقتصر على دوره فقط.. ومحمد سعد يدعمنا

ويزو فى مشهد من مسلسل
ويزو فى مشهد من مسلسل إكس لانس

كشفت الفنانة ويزو  عن حدود  تدخل الفنان محمد سعد فى أعماله الفنية، خاصة بعد تعاونها معه مؤخراً فى مسلسل “إكس لانس”  .

وقالت ويزو فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": في رأيي الشخصي أن بطل العمل وتحديداً الكوميدي لا ينصب رأيه علي دوره فقط، ولكن رؤيته تكون بشكل موسع للأدوار الأخرى، وهذا الامر بالنسبة لي إيجابي.

وإضافت ويزو:  فهل يعقل أن فناناً بحجم محمد سعد يقوم بأداء مشاهده ويغادر موقع التصوير؟ ، فهذا الامر ليس منطقيًا، كما انه مفيد للفنانين الاخرين الموجودين في العمل ، لأنه يفتح لنا “سكة”  في طريقة الأداء ، فمحمد سعد يحضر الي موقع التصوير في الأوقات التي لا يقوم فيها بالتصوير ليدعم الآخرين ، ونتشاور معه حتي تخرج المشاهد فى أفضل صورة  .

ويزو 
ويزو ومحمد سعد 

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مسلسل إكس لانس، بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: الفنان محمد سعد، ويشاركه في البطولة، كل من: الفنانة شيرين، وويزو “نجمة مسرح مصر”، بالإضافة إلى حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر أيضا، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج ممدوح شاهين.

قصة مسلسل إكس لانس :

تدور أحداث مسلسل إكس لانس في اطار كوميدي حول شخصية الحاج حناوي الذي يدخل في مواقف كوميدية مع اسرته وابنته التي تلعب شخصيتها الفنانة ويزو .

ويزو مسرح مصر سلوي عثمان شيرين مصر مصطفى درويش محمد سعد نجمة مسرح مصر حسام داغر سامي مغاوري

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