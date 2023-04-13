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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة تُجدد تحذيرها من الرسائل الوهمية لمِنح العمالة غير المنتظمة

صدى البلد

جددت وزارة القوى العاملة تحذيرها للمواطنين من الرسائل النصية، والصفحات الوهمية، التي تتواصل معهم، وتُرسل لهم بيانات ومعلومات مغلوطة من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة، بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم بِدعوى حصولهم على مِنح العمالة غير المنتظمة.

وقالت الوزارة، اليوم الخميس، إنها استقبلت شكاوى واستفسارات جديدة من مواطنين بعضهم تلقى رسائل على هواتفهم، والبعض الآخر تواصلت معهم صفحات إلكترونية تَحمِل اسم وزارة القوى العاملة تَطلب منهم بيانات شخصية بهدف النصب عليهم.

وأوضحت الوزارة أن هذه الرسائل تنشط وقت المناسبات والأعياد.

وأكدت أنه لا صحة للاتصال بالمواطنين أو أرسال رسائل نصية من خلال أرقام هواتف محمولة لجمع بياناتهم أو تسجيلها للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة، وأن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي  "facebook"  تحت اسم “وزارة القوى العاملة المصرية”، وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي: www.manpower.gov.eg .

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع هذه الصفحات الإلكترونية الرسمية، أو التواصل بشكل مباشر مع مكاتب العمل ومديريات القوى العاملة المنتشرة بجميع محافظات مصر، أو التوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة "3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة"، للتحقق من كل الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين.

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