إلغاء الإجازات وتوفير الأدوية.. صحة القليوبية ترفع حالة الطوارئ لاستقبال أعياد الفطر والربيع

عقد الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اجتماعا تنظيميا وذلك لمناقشة خطة الاستعداد لعيد الربيع وعيد الفطر المبارك.

ووجه وكيل الوزارة عدة توصيات لمديري المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لرفع درجة الاستعدادات القصوى في كافة المستشفيات ومن أهم هذه التوصيات تواجد مديري المستشفيات ونائبيهم علي مدار الـ24 ساعة ومضاعفة أطقم النوبتجيات في أقسام الطوارئ والاستقبال والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية وعمل حصر بالنواقص واستيفاء دولاب الطوارئ، كما أكد علي ضرورة جاهزية غرف العمليات، واستعداد فريق الانتشار السريع للاستعانة به داخل أو خارج المستشفى في حال حدوث كارثة.

كما أكد الدكتور خالد الخطيب على تشغيل المعمل وقسم الأشعة علي مدار الساعة، كما أوصي بالتأكد من جاهزية جميع الأجهزة الطبية الموجودة بالمستشفيات وخصوصاً بأقسام الطوارئ والعناية المركزة والاستقبال والأطفال المبتسرين، وأكد أيضاً علي مراجعة صيانة المولدات الكهربائية وتوافر السولار الخاص بها، وتانكات الأكسجين، والتكييفات المركزية والمصاعد.