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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تجهيز الحدائق وفتح المتاحف.. تعليمات مشددة برفع حالة الطوارئ لاستقبال أعياد الربيع في القليوبية.. وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وجميع السلع الغذائية

القناطر الخيرية
القناطر الخيرية
  • رفع حالة الطوارئ لاستقبال أعياد الربيع بالقليوبية
  • تجهيز الحدائق وفتح المتاحف أمام المواطنين
  • عمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة في محيط المساجد والكنائس
  • تشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وجميع السلع الغذائية

 

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية ضرورة رفع حالة الاستعدادات القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم، من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن تأمين الكنائس وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة في محيط المساجد والكنائس وفتح الحدائق للمواطنين.

وكلف المحافظ مديرية التموين بعمل خطة تستهدف رفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة، خاصة الخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة، مع تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وجميع السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين.

وشدد على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، بالتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر جميع السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية، والتواصل الدائم مع المواطنين وإزالة الإشغالات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار، مع تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لتلقى أى شكاوى أو بلاغات، مع فتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن أبوابها لاستقبال جميع المواطنين.

وفي مجال الصحة، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بنطاق المحافظة، ووقف الإجازات والراحات بدءا من اليوم وحتى نهاية الأعياد، مع التأكد من  توفير الأدوية وأمصال التسمم ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية، وتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات، وتوافر أمصال التسمم بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة، وتفعيل المركز الطبي الموجود بحدائق القناطر الخيرية مع تكثيف الرقابة، خاصة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها. 

كما شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف مع وجود أطقم الفريق الإسعافي كاملة، واستدعاء أطقم إسعافية إضافية، وتوفير الأدوية الإسعافية على مدار 24 ساعة، وكذلك توزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسى. 

كما وجه إدارتي المرور والمواقف بالتواجد في الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان السيولة المرورية المطلوبة، مشددا على ضرورة رفع الإشغالات بالطرق العامة والميادين والحدائق، والتأكد من زيادة كفاءة الإنارة فى الطرق المؤدية إليها ومراجعة النظافة حولها.

كما وجه بسرعة الانتهاء من تجهيز الحدائق العامة بالقناطر الخيرية، كما سيتم فتح متحفى الرى والطفل، والمتنزهات والأماكن السياحية، وتطوير الميدان الرئيسى للمدينة للقضاء على التكدس المرورى.

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