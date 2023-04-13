تركته أمه.. العثور على طفل بموقف عمومي في الإسماعيلية| صورة

عثر الأهالي بالموقف الرئيسي بمحافظة الإسماعيلية، على طفل تركته أمه على أحد الأرصفة.

تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بالعثور على طفل، 3 سنوات، يدعى “عبده”، بأحد الأرصفة بالموقف الرئيسي لخطوط المحافظات المجاورة لمحافظة الإسماعيلية، وبسؤاله أكد أنه جاء برفقة أمه وجدته، ولكنهما تركتاه بالموقف وحيدا.

بدأت الواقعة بالعثور على الطفل، حيث حاول الأهالي تهدئته والبحث عن والدته دون جدوى، وتم تسليمه إلى قسم ثالث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.