إزالة 4 آلاف و157 متر تعديات بالبناء المخالف وغير المرخص بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ان الأجهزة التنفيذية لن تتواني في توجيه ضرباتها المتلاحقة لإزالة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة برصد اي متغير مكاني ليتم تنفيذ الإزالة الفورية له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه ، مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، نفذت الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص ، حيث أسفرت تلك الحملات خلال الفتره من 1 حتى 13 أبريل عن تنفيذ إزالات مخالفة لـ 4 آلاف و157 مترا بمراكز ومدن وأحياء المحافظة وفرض سيادة القانون على المخالفين.