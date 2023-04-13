سافر من الدقهلية لبورسعيد بالحشيش لبيعه .. قرار قضائي رادع ضد عامل

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن 15 عامًا لعامل مزرعة أسماك جاء من الدقهلية لترويج الحشيش للبورسعيدية.



وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 من شهر يناير عام 2023 بدائرة قسم الجنوب ثاني فى بورسعيد والمتهم فيها محمد سلطان عبد اللطيف أبو شعيشع، ويعمل عامل في مزرعة سمكية ومقيم بمركز طلخا كفر بساط الدقهلية، حيث أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا لنبات الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



وشهد محمد هشام محمد موسى نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الجنوب ثاني بمديرية امن بورسعيد بأنه حال مروره الأمني أبصر المتهم قائدا لدرجة نارية بدون لوحات، ويسير عكس الاتجاه فضبطه وبتفتيشه عثر على 13 لفافة لنبات الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر باحراز المضبوطات المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الأجزاء النباتية الخضراء لنبات الحشيش البانجو القنب المخدر، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.



لذا أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها بمعاقبة محمد سلطان عبد اللطيف أبو شعيشع، بالسجن لمده 15 عام وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف الجنائية.