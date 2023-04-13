عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سافر من الدقهلية لبورسعيد بالحشيش لبيعه .. قرار قضائي رادع ضد عامل

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل قديس

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن 15 عامًا لعامل مزرعة أسماك جاء من الدقهلية لترويج الحشيش للبورسعيدية.
 

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 من شهر يناير عام 2023 بدائرة قسم الجنوب ثاني فى بورسعيد والمتهم فيها محمد سلطان عبد اللطيف أبو شعيشع، ويعمل عامل في مزرعة سمكية ومقيم بمركز طلخا كفر بساط الدقهلية، حيث أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا لنبات الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.


وشهد محمد هشام محمد موسى نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الجنوب ثاني بمديرية امن بورسعيد بأنه حال مروره الأمني أبصر المتهم قائدا لدرجة نارية بدون لوحات، ويسير عكس الاتجاه فضبطه وبتفتيشه عثر على 13 لفافة لنبات الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر باحراز المضبوطات المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

ننشر مواعيد وجداول انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثانى فى بورسعيد

بعد التأهل لدورة الترقى للمحترفين ب .. محافظ بورسعيد يكرم نادي المريخ

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الأجزاء النباتية الخضراء لنبات الحشيش البانجو القنب المخدر، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.


لذا أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها بمعاقبة محمد سلطان عبد اللطيف أبو شعيشع، بالسجن لمده 15 عام وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف الجنائية.

بورسعيد الحشيش قسم شرطة محكمة جنايات مزرعة سمكية مديرية أمن بورسعيد جنايات بورسعيد محكمة جنايات بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المادة 24 أنصفته.. فيفا يصدم نادى الزمالك في أزمة غرامة كهربا

الحديد رخص والأسمنت نزل|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد هبوط الدولار

الدولار في النازل|هزة قوية تضرب الأخضر عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

تصرف اليوم ولمدة 5 أيام.. الحكومة تعلن عن هدية للمواطنين قبل العيد

تقرير المراقب يحسمها.. ننشر عقوبات الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال

إوعي تعملي كدا.. رد فعل مفاجئ لزوج جوري بكر على دور وداد

%80 من المبلغ.. شوبير يزف مفاجأة حول غرامة كهربا للزمالك

خبير لوائح يعلن تفاصيل جديدة لانتقال نجم الأهلي لنادي سيسكا موسكو

ترشيحاتنا

الجامعة العربية: أولوية ربط برامج التعليم بمخرجات سوق العمل

قائد الجيش الثاني: شيوخ وعواقل شمال سيناء خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى

حالة واحدة تُجب إخراج المطلقة من البيت أثناء العدة .. شيخ الأزهر يكشفها

ضرب زميله.. بايرن ميونخ يعاقب ساديو ماني بقرار جديد

قيادة الجيش الثانى الميدانى تنظم مؤتمراً وحفل إفطار لشيوخ وعواقل شمال سيناء

تحذير خطير من مجلس الأمن الروسي بشأن خلايا نائمة وإرهابيين في القوقاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداد في جعفر العمدة.. 10 صور آثارت ضجة لـ جوري بكر| شاهد

مكوناتها خطيرة .. تحذير من تناول حلويات رمضان الجديدة | تعرف عليها

أنوشكا: وجود بطولات جماعية إضافة لصناعة الدراما.. وأتمنى تقديم عمل غنائي| حوار

وزير الصحة يتابع معدلات إنشاء وتطوير غرف الرعايات والحضانات بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

فيديو

تسريبات الحلقة 22.. أحداث ساخنة في مسلسل “جعفر العمدة” بعد ظهور بلال شامة

تفاصيل أسعار الدولار اليوم ومفاجأة في الذهب | تغطية خاصة

موعد انتهاء الطقس السيئ وتحذير جديد من الأرصاد| تفاصيل درجات الحرارة

لافتات في الشوارع وشربات على المارة.. الاحتفالات تجوب مصر ببراءة جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ