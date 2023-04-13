عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي: فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى لعباده الشاكرين ..فيديو

الدكتور حسام موافي،
الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن هناك أية في سورة غافر، وهي أية مرعبة، وهي "أن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون".

 

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الكون، أمر الملائكة بالسجود لأبونا أدم فسجد الملائكة أجمعين الا أبليس 
لأن أبليس راى نفسة أفضل من ادم، وقال أأسجد لمن خلقت طينا " ورفض الإستغفار وطرد من الجنة.

 

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن أبليس قال "لأغوينهم ولا تجد أكثرهم شاكرين"، لذا يجب على الإنسان شكر الله والإستغفار.

 

 اتباع أبليس

وأشار حسام موافي إلى أن الله سبحانه  قال "وقليل من عبادي الشكور"، وهي كارثة،  من لم يشكر فهو من اتباع أبليس" والله قال "ولئن شكرنتم لأزيدنكم ولئن كفرتم أن عذابي لشديد".

حسام موافي الحالات الحرجة القصر العينى سورة غافر الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المادة 24 أنصفته.. فيفا يصدم نادى الزمالك في أزمة غرامة كهربا

لمدة عام وتصرف العائد شهريا.. ماذا تعرف عن شهادة إدخار البنك الأهلي الجديدة؟

تقرير المراقب يحسمها.. ننشر عقوبات الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال

الدولار في النازل|هزة قوية تضرب الأخضر عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

تصرف اليوم ولمدة 5 أيام.. الحكومة تعلن عن هدية للمواطنين قبل العيد

إوعي تعملي كدا.. رد فعل مفاجئ لزوج جوري بكر على دور وداد

لعب لـ بيراميدز | فرج عامر : الأهلي رفض ضم المحترف البرازيلي

%80 من المبلغ.. شوبير يزف مفاجأة حول غرامة كهربا للزمالك

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر : داعش يهدد باستهداف مدن إسبانية في مقطع مصور

جمال الغندور يطالب بتدخل أبوريدة للعمل في لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى

رفض عرضًا مغريًا للإذاعة البريطانية.. أسرار يغفلها الكثيرون عن الشيخ منصور الدمنهوري

رسميا.. بايرن ميونخ يعلن إيقاف ساديو ماني

بعد عرض "تحت الوصاية".. 8 حالات تسلب الولاية على النفس وفقا للقانون

حسام موافي: فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى لعباده الشاكرين ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب غير متوقع وراء الإصابة بـ الشد العضلي .. تعرف عليه

هتعيد من غير ما تتخن.. طريقة عمل الكحك الدايت

خست أوي .. حقيقة فقدان مي كساب وزنها الزائد | صور

نشرة المرأة والصحة.. أهمها رقم 1.. 5 علامات تحذيرية تشير لإصابتك بمرض خطير..كيف تكتشفين الكاميرات السرية في غرف قياس الملابس؟

فيديو

تسريبات الحلقة 22.. أحداث ساخنة في مسلسل “جعفر العمدة” بعد ظهور بلال شامة

تفاصيل أسعار الدولار اليوم ومفاجأة في الذهب | تغطية خاصة

موعد انتهاء الطقس السيئ وتحذير جديد من الأرصاد| تفاصيل درجات الحرارة

لافتات في الشوارع وشربات على المارة.. الاحتفالات تجوب مصر ببراءة جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ