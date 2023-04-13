حسام موافي: فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى لعباده الشاكرين ..فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن هناك أية في سورة غافر، وهي أية مرعبة، وهي "أن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون".

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الكون، أمر الملائكة بالسجود لأبونا أدم فسجد الملائكة أجمعين الا أبليس

لأن أبليس راى نفسة أفضل من ادم، وقال أأسجد لمن خلقت طينا " ورفض الإستغفار وطرد من الجنة.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن أبليس قال "لأغوينهم ولا تجد أكثرهم شاكرين"، لذا يجب على الإنسان شكر الله والإستغفار.

اتباع أبليس

وأشار حسام موافي إلى أن الله سبحانه قال "وقليل من عبادي الشكور"، وهي كارثة، من لم يشكر فهو من اتباع أبليس" والله قال "ولئن شكرنتم لأزيدنكم ولئن كفرتم أن عذابي لشديد".