طيار في جناح الاستخبارات.. البنتاجون يكشف هوية مسرب الوثائق الأمريكية ويداهم منزله

قالت البنتاجون اليوم الخميس، إن وزارة العدل تأخذ التحقيقات في تسريب الوثائق على محمل الجد.

وأضافت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منزل المشتبه به في تسريب وثائق البنتاغون السرية.

وأكدت الصحيفة، أن السلطات الفيدرالية بدأت تفتيش منزل والدة جاك تيكسيرا ولم يتم اعتقال أي شخص.

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن الشخص الذي قام بتسريب الوثائق الأمريكية السرية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، هو قائد مجموعة دردشة صغيرة للألعاب عبر الإنترنت ويبلغ من العمر 21 عاما.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن الشاب يدعي جاك تيكسيرا، ويعمل طيار في جناح الاستخبارات في الحرس الوطني الجوي في ولاية ماساتشوستس.