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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد نجاتي عن هجوم أيمن بهجت قمر: مبيشغلنيش

صدى البلد

علق الفنان محمد نجاتي ، على  هجوم السيناريست أيمن بهجت قمر، عقب تصريحه: "لما بيجيلي سيناريو وحش بخلي ماما تصفي عليه البطاطس المحمرة".

 

وقال الفنان محمد نجاتي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، السيناريو هو الأرض الصلبة اللي هبني عليها العمارة فلو كان مُسف لن أقبله تمام، ومبيشغلنيش هجوم أيمن بهجت قمر عليا لأنني اشتغلت مع كبار الكتاب في مصر من بينهم بشير الديب وأسامة أنور عكاشة ووحيد حامد".

 

تابع الفنان محمد نجاتي،  السيناريست أيمن بهجت قمر اعترف بعد ذلك بقسوته في الهجوم عليا، وأي تصريح قولته في حياتي مستعد أكرره تاني.
 

أسامة أنور عكاشة ايمن بهجت قمر وحيد حامد محمد موسى قناة الحدث خط احمر

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