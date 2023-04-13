بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام أوكرانيا للكتلة

قال المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، جيرت جان كوبمان، اليوم الخميس، إنه لا توجد طرق مختصرة لأوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال كوبمان: “دورنا هو مساعدتهم. ومع ذلك، يجب أن أؤكد أنه من أجل مصلحة الشعب الأوكراني ومصلحة الجميع، لا توجد طرق مختصرة، يجب تنفيذ هذه الإصلاحات”.

وشدد كوبمان على أن كييف يجب أن تمتثل للشروط المفروضة، والتي تشمل مكافحة الفساد وسيادة القانون.

وأوضح أن ”أوكرانيا تحرز تقدما جيدا للغاية. مدى سرعة هذا الأمر يعتمد على تنفيذ الإصلاحات في أوكرانيا”.

وأضاف المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية: "نريد دولة ناجحة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي".