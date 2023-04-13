محمد نجاتي: القبلات والمشاهد الساخنة تظهر جمال السيناريو

علق الفنان محمد نجاتي على مشاركته في فيلم عرق البلح، معترضا على من يهاجمون القبلات والمشاهد الساخنة في الأعمال الفنية، واصفين إياها بالسينما المتسخة، مشيرا إلى أن الفن له آليات تعبر عن الموضوع المقدم للمشاهد وفي نفس الوقت ضد المشاهد الفجة وتوظيفها بدون داع للسيناريو.

وأضاف نجاتي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القبلات والمشاهد الساخنة تظهر جمال السيناريو وجزء لا يتجزأ من العمل الدرامي نفسه.

وتابع: هناك طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية في كتابة النصوص الدرامية من خلال الورش الفنية، مشيرا إلى أن الفن كان يعاني خلال الفترات السابقة من ضعف الأوراق، وهناك مواهب جيدة صاعدة.

