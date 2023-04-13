محمد نجاتي يكشف أسرار تعاونه مع شريهان في عرق البلح

كشف الفنان محمد نجاتي، تفاصيل مشاركته الفنانة شريهان بطولة فيلم عرق البلح، قائلا: لم أتردد في مشاركة شريهان بطولة الفيلم، لافتا إلى أن الفيلم حصد 35 جائزة وحصدت جائزة أفضل ممثل في مهرجان ببلجيكا.



وعلق الفنان محمد نجاتي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على هجوم السيناريست أيمن بهجت قمر، عقب تصريحه: "لما بيجيلي سيناريو وحش بخلي ماما تصفي عليه البطاطس المحمرة".



تابع الفنان محمد نجاتي، السيناريو هو الأرض الصلبة اللي هبني عليها العمارة فلو كان مُسف لن أقبله تمام، و مبيشغلنيش هجوم أيمن بهجت قمر عليا لأنني اشتغلت مع كبار الكتاب في مصر من بينهم بشير الديب وأسامة أنور عكاشة ووحيد حامد".

