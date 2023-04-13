ملقتش نفسي.. محمد نجاتي يكشف سر اعتزاله الغناء

كشف الفنان محمد نجاتي سبب اعتزل الغناء بعد طرحه ألبوم قام بتوزيعه المايسترو وليد فايد، قائلا :"وملقتش نفسي مطرب وأقدر أنافس فيه، لكن التمثيل هقدر أحقق فيه طموحاتي".



وأضاف الفنان محمد نجاتي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، فيلم ضد الحكومة من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية، بطولة الفنان الكبير أحمد زكي وعفاف شعيب.

وأوضح الفنان محمد نجاتي، أن حياته الشخصية مليئة بالذكريات المؤلمة والكبوات، وهناك أيضا ذكريات جميلة تتمثل في مشاركتي في العديد من الأعمال الفنية مع نجوم كبار ونخبة من المخرجين والمؤلفين الكبار.

