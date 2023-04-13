عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمكياج صاخب.. زوجة نجم منتخب مصر تستعرض جمالها وأناقتها

ميناس زوجة زيدان
ميناس زوجة زيدان

تحرص ميناس زوجة لاعب كرة القدم السابق محمد زيدان على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التى تعكس أنوثتها وقوامها الممشوق بين حين لآخر، مما جعلها محط أهتمام وإعجاب الكثيرين.


وتألقت زوجة محمد زيدان، بإطلالة جذابة مرتدية توب أنيق أسود اللون، واختارت ترك خصلات شعرها الأشقر منسدلة بحرية فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابًأ مرتكزا على الألوان الترابية، مستخدمة الماسكرا والكحل لتبرز جمال عينيها.

 


واعتادت ميناس زوجة محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق على الظهور بإطلالات إستثنائية، تعكس أنوثتها وقوامها الممشوق بين الحين والأخر مما جعلها محط أهتمام وإعجاب الكثيرين.

 
وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.

وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.


ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.


يذكر أن محمد زيدان كان واحدًا من أفضل النجوم المصريين المحترفين فى الخارج، وقدم مستويات رائعة فى الملاعب الألمانية، مع الأندية التى لعب لها هنالك، وهى فيردر بريمن، ماينز، هامبورج وبوروسيا دورتموند، وسجل هدفا رائعا بقميص هامبورج فى شباك ريال مدريد. 

IMG_٢٠٢٣٠٤١٣_٢١٣٣٤٠
IMG_٢٠٢٣٠٤١٣_٢١٣٣٤٠
ميناس زوجة زيدان الألوان الترابية ميناس زوجة محمد زيدان فيردر بريمن أحدث إطلالات لاعب منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة عام وتصرف العائد شهريا.. ماذا تعرف عن شهادة إدخار البنك الأهلي الجديدة؟

المادة 24 أنصفته.. فيفا يصدم نادى الزمالك في أزمة غرامة كهربا

انخفاض شديد.. الدولار الأمريكي يتلقي ضربة قوية عالميا ويسجل أدني مستوي في عام

تقرير المراقب يحسمها.. ننشر عقوبات الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال

سعر الذهب اليوم الخميس 13-4-2023

أخبار الأهلي.. كهربا يصدم الزمالك..ولغز حكم الرجاء وموعد انتقال عبدالقادر لـ سيسكا

تصرف اليوم ولمدة 5 أيام.. الحكومة تعلن عن هدية للمواطنين قبل العيد

بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن رغبة تونس للإنضمام إلى بريكس

ترشيحاتنا

بعد الهزة الأرضية ببحر إيجه منذ قليل.. زلزال قوي جديد يضرب تركيا

خالد الغندور يطرح سؤالاً بشأن تأخر إعلان عقوبة كهربا

30 دقيقة.. ناصر منسي يتقدم للزمالك أمام حرس الحدود

مانشستر يونايتد يتقدم على إشبيلية بثنائية سابيتزر في الدوري الأوروبي

الأهلي يختار 30 لاعبا من دورة المرج للاختبار بقطاع الناشئين

قرار عاجل من أردوغان بعد كارثة الزلزال في تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجملهن ليلى علوي وياسمين صبري .. شاهد فنانات بالنقاب أشعلن السوشيال ميديا

علامة خطيرة في ساقيك تكشف عن الكوليسترول.. لا تتجاهلها

مكون طبيعي يعالج آلام والتهاب المفاصل

بعد ظهورها مع رامز جلال.. إطلالات أثارت الجدل لـ غادة إبراهيم

فيديو

إوعي تعملي كدة.. رد فعل مفاجئ من زوج جوري بكر على دور وداد في جعفر العمدة “فيديوجراف”

رغم نفي اللاعب .. 6 دلائل تؤكد قرب انضمام إمام عاشور للأهلي "فيديوجراف"

بعد ظلم صاحب العمل له استغل الفرصة .. شاهد ماذا فعل شاب أمام الكعبة

تسريبات الحلقة 22.. أحداث ساخنة في مسلسل “جعفر العمدة” بعد ظهور بلال شامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ