الله هو الملاذ.. مصطفى بكري يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه لدخوله مرحلة حرجة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أيام شهر رمضان تمضي سريعا، قائلا:أيام مباركة نعيشها بكل إيمان وندعو الله أن يوفق بلدنا وقيادتنا وأمتنا للخروج من كل الأزمات، متمنين دوما لبلدنا النهوض والرقي والتقدم.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”: أدعو لشقيقي وأخي النائب محمود بكري بالشفاء العاجل من أزمة صحية أدخلته في مرحلة حرجة لأكثر من شهر ومازال في العناية المركزة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن ثقتنا في دعاء البسطاء الذين وقف إلى جوارهم وساعدهم ولم يخذل أحدا منهم، معلقا “الله هو الملاذ و أن يعطينا جرعة من التفائل للامام ونتمنى الشفاء العاجل له”.

يمارس دوره كاملا

وقدم مثطفى بكري الشكر لكل الوزراء والمسئولين في الدولة، والرئيس اليمنى ورئيس مجلس الشوري السعودي وزملائنا الصحفيين والنواب، واشكرهم بالنيابة عن أخي إلى أن يعود إلى وعيه ويمارس دوره كاملا.

