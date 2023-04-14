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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض الحزمة الـ11 من العقوبات على روسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وروسيا

قالت المفوضة الأوروبية للاستقرار المالي، ميريد ماكجينيس، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض الحزمة الـ 11 من العقوبات علي روسيا.

وقالت ماكجينيس، في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، إن “أوروبا فرضت عشر حزم من العقوبات علي روسيا، وستفرض حزمة أخرى”.

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وأضافت: “يجب أن يتأكد الاتحاد الأوروبي من أن روسيا لن تكون قادرة على إيجاد طرق للالتفاف على العقوبات”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلاً عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، أن الاتحاد الأوروبي يخطط لمناقشة حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا مباشرة بعد عيد القيامة، الذي احتفل به الكاثوليك في 9 أبريل.

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