الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم الجمعة، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد ، طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الشبورة المائية في الصباح الباكر

كما تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمة على جميع محافظات ومدن مصر التي جاءت كالآتي:

العظمى الصغرى



القاهرة 26 16

العاصمة الإدارية 26 16

6 أكتوبر 27 15

بنهــــا 25 16

دمنهور 26 16

وادى النطرون 27 15

كفر الشيخ 25 16

المنصورة 26 15

الزقازيق 26 16

شبين الكوم 26 16

طنطا 25 15

دمياط 21 12

بورسعيد 22 12

الإسماعيلية 27 13

السويس 25 14

العريش 23 13

رفح 23 13

رأس سدر 27 16

نخل 23 12

كاترين 20 10

الطور 28 17

طابا 24 14

شرم الشيخ 29 19

الإسكندرية 24 15

العلمين الجديدة 24 14

مطروح 21 11

السلوم 24 11

سيوة 26 10

رأس غارب 27 18

الغردقة 28 17

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 18

شلاتين 28 18

حلايب 24 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 25 18

الفيوم 27 15

بني سويف 28 15

المنيا 28 14

أسيوط 28 14

سوهاج 29 15

قنا 30 16

الأقصر 31 17

أسوان 33 19

الوادى الجديد 30 18

أبوسمبل 31 19