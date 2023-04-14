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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصندوق الحلقة 8.. مواجهة بين أحمد داش وسماح أنور

أحمد داش
أحمد داش

أذيعت الحلقة 8 من مسلسل الصندوق ، والذي يقوم ببطولته كل من أحمد داش علي قاسم وهدى المفتي ، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة . 

حيث حملت الحلقة العديد من الأحداث ومنها خلاف هدي المفتي مع والدها بسبب تأخيرها ، وطلب منها ان تخبره بعد ذلك في حال تأخيرها ، أما أحمد داش فقد دخل في مواجهة مع والدته سماح أنور ، واعترف لها بعد حبه في المكوث في المنزل قبل ذلك بسبب الحالة الطاقة السلبية المسيطرة علي المنزل . 

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ويقوم أحمد داش ضمن أحداث مسلسل الصندوق بشخصية ياسين، ويتكون المسلسل من 15 حلقة وتدور أحداثه في عالم من الجريمة والغموض، ويُشارك داش في بطولته هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، وعدد من ضيوف الشرف، مسلسل الصندوق من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم.

وبجانب مسلسل الصندوق، يُشارك أحمد داش في بطولة مسلسل جعفر العمدة، والذي سيُعرض على قناة dmc ومنصة Watch It، ويقوم داش خلال أحداث المسلسل بشخصية سيف، وهو نجل محمد رمضان، ويُشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي

 

الصندوق محمد سامى إيمان العاصي منة فضالي هدي المفتي مسلسل جعفر العمدة مسلسل الصندوق جعفر العمدة

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