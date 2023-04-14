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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شكرا يا حبيبي على صبرك ودعمك ليا.. درة توجه رسالة لزوجها

درة وزوجها
درة وزوجها

نشرت الفنانة درة صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتغزلت درة في زوجها وعلقت: "ربنا يخليك ليا يا سندي  وضهري وشكرا ياحبيبي علي صبرك وتفهمك ودعمك".

درة وزوجها 

وجدير بالذكر بأن مسلسل «الأجهر» يضم كوكبه ونخبه من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، ساره سلامه،سيدرجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه،ندىبهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه،ياسرالزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى وعدد آخرمنالفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمه وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنيةورابىعمرو سعد وآخرين، وهو من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح ومنتأليفورشه ملوك المكونه من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامى.

درة ناهد السباعي عمرو سعد عمرو عبد الجليل سارة سلامة درة وزوجها أشرف عبد الغفور بدرية طلبة محمود قابيل مصطفى أبو سريع

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