وفاة رياض الخولي..مسلسل بابا المجال ومصطفى شعبان تريند بعد عرض الحلقة 22

تصدر هاشتاج مصطفي شعبان و"بابا المجال" تريند تويتر في مصر والمملكة العربية السعودية والأكثر بحثاً على فيسبوك وجوجل وذلك بعد عرض الحلقة الثانية والعشرين من المسلسل.

وشهدت الحلقة الثانية والعشرين العديد من الأحداث المثيرة والمُشوقة، حيث تم تشييع جثمان "زكريا الديب" والذي يجسد شخصيته رياض الخولي، وسط حالة من الحزن الشديد من قبل ابنه "زين" والذي يجسد شخصيته النجم مصطفى شعبان وسط توقعات باحتدام المواجهة بينه وبين عائلة الديب على ميراث والده.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والسعودية بأداء الممثلين وعلى رأسهم مصطفى شعبان وإتقانهم لأدوارهم، فضلا عن سرعة إيقاع الأحداث وتطورها وسط توقعات بأن الحلقات القادمة ستشهد مزيدا من الإثارة.

يذكر أن مسلسل «بابا المجال» من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض على عدد من القنوات من بينها النهار، والنهار دراما، وSBC، والتلفزيون الأردني، والشارقة، والرابعة العراقية.

ويقوم مصطفى شعبان في المسلسل بشخصية تاجر قطع غيار سيارات، بدأ مهنته منذ الصغر وتميز في عمله حتى لقب باسم "بابا المجال"، وأصبح أحد أقوى التجار في منطقته، وهو ما يجعله يدخل في صراعات مع من حوله، وكل ذلك في إطار درامي لا يخلو من الإثارة والأكشن.