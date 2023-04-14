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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد علي خير يكشف سبب اعتزاله الإعلام.. وسر حول معجبة المعادى

محمد علي خير
محمد علي خير

حل الإعلامى محمد علي خير، ضيفا ببرنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة للحديث حول العديد من الموضوعات الهامة نرصد لكم ابرزها:

بعتتلي رسالة وداع ومش قادر افتحها.. محمد على خير متأثرًا بوفاة والدته

وجه شيخ العرافين، سؤالًا للإعلامي محمد على خير، حول تفاصيل الرسالة الموجودة على هاتفه ولا يرغب في مسحها ابدًا، ليرد محمد علي خير قائلًا: "دي رسالة من والدتي رحمة الله عليها قبل ما تموت ومازلت محتفظ بيها على موبايلي ومش عايز افتحها".
 

حكاية محمد علي خير مع إحدى معجباته في المعادي ويرد: قصة قديمة|فيديو


زعم شيخ العرافين، أن الإعلامي محمد على خير، له قصة مثيرة مع إحدى المعجبات في المعادي، لترد الإعلامية بسمة وهبة متفاجئة: "إيه أنت يا أستاذ خير،  دا أنا صدمت فيك دلوقتي"، ليقاطعها الإعلامي محمد علي خير: "دي قصة قديمة حاكيها لواحد، عرفتوها إزاي.

محمد علي خير يعلن اعتزال الإعلام قريبًا.. وبسمة وهبة: لو مشيت همشي

رد الإعلامي محمد على خير، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة، حول نيته اعتزال مجال الإعلام، قائلًا: "نعم قررت اعتزال الإعلام قريبًا، عايز ارتاح بقى تعبت، بجانب ظروفي الصحية".

عايز ارتاح.. محمد علي خير يعلن اعتزاله الإعلام قريبا

أعلن الإعلامي محمد علي خير، عن  تفكيره في اعتزال الإعلام عن قريب.

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