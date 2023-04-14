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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكاسب أسبوعية هائلة في بورصات الخليج العربي

صدى البلد

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 0.3% في جلسة الخميس وسط سيولة بلغت 5.2 مليار ريال مرتفعاً لليوم الثاني على التوالي.

وجاء الدعم من ارتفاع سهم مصرف الراجحي بنحو 0.5% وسهم مصرف الإنماء بنحو 0.3% كما ارتفع سهم أرامكو بنحو 0.5% مسجلاً أعلى إغلاق له في شهر بعد إغلاق أسعار خام برنت عند أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين في اليوم السابق.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر السعودية بنحو 0.5% محققاً رابع مكاسب أسبوعية على التوالي.

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.3% ليهبط من أعلى مستوياته في نحو 7 أشهر بضغط من جني الأرباح ومتأثراً بتراجع سهم الإمارات دبي الوطني بأكثر من 2%.

بالمقابل ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.1% مسجلاً مكاسب يومية لليوم الرابع على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي الدار وألفاظبي بنسبة 2.5% و2.6% على التوالي.

كما تراجع مؤشر الكويت الأول بنحو 0.1% في جلسة الخميس بضغط من جني الأرباح بعد جلستين من الارتفاعات القوية، ولكنه استطاع الحفاظ على ارتفاع أسبوعي بنحو 0.4% وهي أعلى مكاسب أسبوعية في شهرين.

وفي بورصة قطر، فقد المؤشر العام مستويات 10100 نقطة متراجعاً بنسبة 1.3% مسجلاً أدنى إغلاق يومي في نحو 3 أسابيع. وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر القطري بنحو 2.4% بعد 3 أسابيع متتالية من الارتفاعات.

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