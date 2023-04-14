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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بين الاحتشام والأناقة.. إطلالات الملكة رانيا في اليابان| شاهد

الملكة رانيا
الملكة رانيا

حرصت الملكة رانيا زوجة الملك عبد الله ملك الأردن، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة لها خلال زياراتها لدولة اليابان.

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تألقت الملكة رانيا خلال زيارة اليابان بمجموعة من الإطلالات التي جمعت بين الاحتشام و الأناقة كعادتها، حيث اعتمدت على التصميمات الراقية و الغير مبالغ فيها.

اعتمدت الملكة رانيا خلال زيارة اليابان على الفساتين الأزياء الفضفاضة و التي لا تحمل الكثير من النقوشات و التطريزات وفضلت التصميمات التي تتسم بالبساطة مما جعلها تجذب الأنظار.

نسقت الملكة رانيا الأحذية و الحقائب الأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة، كما تزينت بالمجوهرات الراقية التي زادت من جاذبيتها وأناقتها أيضا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا على تسريحات الشعر البسيطة للغاية، واختارت صيحات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

 

الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
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