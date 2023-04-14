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رئيس التحرير
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الجمعة الأخيرة في رمضان.. خطيب عمرو بن العاص يكشف عن دعاء ليلة القدر وفضلها ونصائح لكيفية استقبالها

الشيخ يسري عزام
الشيخ يسري عزام

الجمعة الأخيرة في رمضان
خطيب عمرو بن العاص: ليلة القدر تشرفت بنزول القرآن
خطيب عمرو بن العاص يكشف فضل ليلة القدر

خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان تكشف عن دعاء ليلة القدر


نشرت القناة الأولى المصرية، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان ، وذلك من رحاب مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه بالقاهرة، حيث ألقى خطبة الجمعة، الشيخ يسري عزام، خطيب مسجد عمرو بن العاص، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من القيادات الدينية.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الأخيرة في رمضان والتي توافق اليوم 14 أبريل 2023م ، 23 رمضان 1444 هجرية، منوهة أن موضوع الخطبة الأخيرة في رمضان، ستكون تحت عنوان: "كيف نستقبل ليلة القدر؟".

ونبهت وزارة الأوقاف، في الجمعة الأخيرة في رمضان على على جميع  الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

وفي خطبته، قال الشيخ يسري عزام، خطيب مسجد عمرو بن العاص، إن ليلة القدر هي الليلة المباركة التي ذكرها الله في القرآن وشرفت مكانتها بنزول القرآن فيها، فيقول الحق فيها (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ).

وأضاف يسري عزام، في خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان، بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر ، ثم نزل منجما مفرقا على قلب رسول الله على حسب الوقائع والأحداث.

وأرشد يسري عزام، المصلين في خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان، إلى كيفية استقبال ليلة القدر، منوها أن استقبالها يكون بالتوبة والرجوع إلى الله، فقال تعالى (وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

كما نستقبل ليلة القدر بالإقبال على الله تعالى، وكذلك بقيام الليل، والاستغفار وقت الأسحار، والوقوف بين يدي الله متضرعين متذللين.

وقال الشيخ يسري عزام، خطيب مسجد عمرو بن العاص، إنه ينبغي علينا أن نستقبل ليلة القدر بالدعاء إلى الله في جوف الليل، وقيام ليلها وذلك في العشر الأواخر من رمضان.

وأضاف يسري عزام، في خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان، بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، أن النبي الكريم قال عن ليلة القدر "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".

ويقول في رواية عن أمنا السيدة عائشة (تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان) وفي رواية (تحروا ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان).

وتابع: نستقبل ليلة القدر بالتوبة وقيام الليل والوقوف بين يدي الله جوف الليل والدعاء، فالله أورد آية الدعاء في الحديث عن الصيام، فقال الله تعالى (إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ).


كشف الشيخ يسري عزام، خطيب مسجد عمرو بن العاص، عن دعاء ليلة القدر الذي حث عليه النبي في حديثه مع السيدة عائشة أم المؤمنين.

وأضاف يسري عزام، في خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان، بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، أن السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت (يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال النبي قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني).

وأشار إلى أن هذه الأيام مباركة فعلى المسلمين أن يقبوا فيها على الله عزوجل، ويكثروا من الدعاء والتحميد والتكبير والتهليل والصلاة على النبي وأن يدعو الله بالليل والنهار ليتقبل منهم الصيام والقيام.

 

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