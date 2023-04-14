شيخ الأزهر يكشف عن حكم رؤية الشاب للفتاة قبل الخطبة.. فيديو

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الإسلام يرعى مشروع بناء الأسرة منذ مرحلته الباكرة وهي مرحلة اختيار الشاب للفتاة التي يرغب بخطبتها.



وأضاف شيخ الأزهر، في حلقته الرمضانية من برنامج "الإمام الطيب"، أن الإسلام أول ما ينصح الشاب أن ينظر إلى الفتاة التي يرغب التقدم إليها، حيث قال نبينا محمد للمغيرة بن شعبة وقد خطب فتاة (هلا نظرت إليها؟ قال: لا، قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) أي أن تدوم الألفة والمودة بينكما وحديث الرسول (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فلينظر) قال جابر: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى الزواج منها فتزوجتها.

وتابع: ونحفظ من تراثنا الفقهي قول ابن قدامة في كتابه "المغني" يقول فيه (ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجه المرأة وذلك لأنه ليس بعورة وهو مجمع المحاسن وموضع النظر ولكن لا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة).