عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر يكشف عن حكم رؤية الشاب للفتاة قبل الخطبة.. فيديو

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الإسلام يرعى مشروع بناء الأسرة منذ مرحلته الباكرة وهي مرحلة اختيار الشاب للفتاة التي يرغب بخطبتها.


وأضاف شيخ الأزهر، في حلقته الرمضانية من برنامج "الإمام الطيب"، أن الإسلام أول ما ينصح الشاب أن ينظر إلى الفتاة التي يرغب التقدم إليها، حيث قال نبينا محمد للمغيرة بن شعبة وقد خطب فتاة (هلا نظرت إليها؟ قال: لا، قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) أي أن تدوم الألفة والمودة بينكما وحديث الرسول (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فلينظر) قال جابر: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى الزواج منها فتزوجتها.

وتابع: ونحفظ من تراثنا الفقهي قول ابن قدامة في كتابه "المغني" يقول فيه (ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجه المرأة وذلك لأنه ليس بعورة وهو مجمع المحاسن وموضع النظر ولكن لا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة).

شيخ الأزهر الأسرة الإمام الاكبر الامام الطيب الزواج المراة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحظر جارِ.. تطورات في أفيس البرتغالي بأزمة كهربا وغرامة الزمالك

قرار عاجل من فيوتشر بشأن عبدالظاهر السقا بعد خطأ أحمد رفعت

ننشر.. صور ضحايا حادث أتوبيس المقاولون العرب بطريق الإسماعيلية الصحراوي

الجرام بـ2617.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم

إيمان العاصي: بنتي بتقولي فضحتيني في المدرسة

غياب برونو ساڤيو وبيرسي تاو عن مباراة الأهلي وفاركو.. شوبير يكشف السبب

40 للبلطى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الجمعه 14 أبريل 2023

بعد فوزه على حرس الحدود بثلاثية.. الزمالك يطارد الأهلي على صدارة الدوري

ترشيحاتنا

توجيه عاجل من الداخلية الكويتية للبحث عن مبارك الرشيدي

إجراء عاجل من السلطات السعودية بشأن المسجد النبوي

35 مليار دولار بـ10 سنوات|زيادة الاستثمارات الإماراتية بمصر وهذا حجم التبادل التجاري

رانيا المشاط ومساعد وزير الخزانة الأمريكية يناقشان آليات تنفيذ برنامج نوفي

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

4 مسلسلات مستمرة في التصوير حتى آخر رمضان.. ضرب نار والأجهر الأبرز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رصف الطرق.. شاهد أغرب استخدام لـ صوف الأغنام في بريطانيا

فضحتيني في المدرسة.. صور جمعت بين إيمان العاصي وابنتها

علامة في اللسان تشير إلى نقص فيتامين مهم في الجسم

صدى البلد يحتفل بنجاح منة فضالي في مسلسل جعفر العمدة.. صور

فيديو

مش دافع.. حيلة كهربا لسداد غرامة الزمالك| فيديو جراف

مباراة الأهلي والزمالك في هذا الموعد .. استاد محمد بن زايد يستضيف كأس السوبر وثنائي مصر مرشح للتحكيم "فيديوجراف"

المخرج المشهور فضحني.. مذيعة تطلب الطلاق لتعرضها للابتزاز من زوجها

إوعي تعملي كدة.. رد فعل مفاجئ من زوج جوري بكر على دور وداد في جعفر العمدة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ