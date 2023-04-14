رغم مرضها.. سيلين ديون تطرح ألبوما جديدا.. تفاصيل

فاجأت المغنية سيلين ديون، جمهورها باعلانها طرح البوم غنائي بعد اختفائها عن الساحة الغنائية بسبب مرضها.

الألبوم يتضمن أعمال موسيقية خاصة بفيلم يحمل الاسم نفسه بجانب خمس أغنيات جديدة، ومن المقرر ان يتم طرح الالبوم 12 مايو المقبل.

وقالت سيلين ديون، في بيان تم تداوله عبر المواقع العالمية : "لقد استمتعت كثيرًا بصنع هذا الفيلم، وحصلت على امتياز الظهور بجانب الممثلين الموهوبين بريانكا شوبرا، جوناس وسام هيوغان في أول فيلم روائي طويل لي".

وتابعت: "ما حدث هو هدية سأعتز بها إلى الأبد .. أعتقد أنها قصة مريحة بشكل مذهل، وآمل أن تنال إعجاب الناس، وكذلك الأمر مع الأغاني الجديدة".

يذكر أن المغنية العالمية سيلين ديون أعلنت على حسابها عبر “أنستجرام”، أنها مصابة بـمرض نادر جدا وهو متلازمة الشخص المتيبس ، وبسبب هذا المرض الذي يترجم بتصلّب تدريجي للعضلات، أصبحت سيلين ديون تعاني صعوبات في المشي، فيما منعها الاضطراب أيضا من “استخدام أوتارها الصوتية” بالطريقة التي ترغبها، بحسب المغنية .

متلازمة الشخص المتيبس هو اضطراب عصبي نادر جداً يصيب 1 من كل مليون شخص ، ويتميز بالجمود والتيبس التدريجى للمريض ، يصيب التيبس أولا عضلات الجذع مع انقباضات مما يؤدي إلى تشوهات وضعية ، والألم المزمن، والإعاقة الحركية والظهر المنحني.

هذا المرض النادرة للغاية، يصيب حالة إصابة واحدة من بين مليون شخص، وتنتشر بين النساء، حيث ان عدد المصابات بها ضعف عدد الرجال، وتظهر أعراضها في أي عمر، لكنها تظهر في عمر 30 و60 سنة..



أسباب متلازمة الشخص المتيبس

حتى الوقت الحاضر لا يفهم العلماء السبب الحقيقي وراء حدوث متلازمة الشخص المتيبس، لكنّ نتائج الأبحاث تشير إلى انها تحدث عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم عن طريق الخطأ الخلايا العصبية التي تُنتج ديكاربوكسيلاز حمض الجلوتاميك (GAD)، وعندما لا تعمل هذه المادة بطريقة صحيحة لا توجد كمية كافية من حمض جاما أمينوبوتيريك في الجسم للتحكم بحركة العضلات، ويُعدّ الدور الدقيق الذي يلعبه ديكاربوكسيلاز حمض الجلوتاميك (GAD) في حدوث متلازمة الشخص المتيبس غير مفهوم تمامًا.