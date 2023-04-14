عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم مرضها.. سيلين ديون تطرح ألبوما جديدا.. تفاصيل

سيلين ديون
سيلين ديون

فاجأت المغنية سيلين ديون، جمهورها باعلانها طرح البوم غنائي بعد اختفائها عن الساحة الغنائية بسبب مرضها.

الألبوم يتضمن أعمال موسيقية خاصة بفيلم يحمل الاسم نفسه بجانب خمس أغنيات جديدة، ومن المقرر ان يتم طرح الالبوم 12 مايو المقبل.

وقالت سيلين ديون، في بيان تم تداوله عبر المواقع العالمية : "لقد استمتعت كثيرًا بصنع هذا الفيلم، وحصلت على امتياز الظهور بجانب الممثلين الموهوبين بريانكا شوبرا، جوناس وسام هيوغان في أول فيلم روائي طويل لي".

وتابعت: "ما حدث هو هدية سأعتز بها إلى الأبد .. أعتقد أنها قصة مريحة بشكل مذهل، وآمل أن تنال إعجاب الناس، وكذلك الأمر مع الأغاني الجديدة". 

يذكر أن المغنية العالمية سيلين ديون أعلنت على حسابها عبر “أنستجرام”، أنها مصابة بـمرض نادر جدا وهو متلازمة الشخص المتيبس ، وبسبب هذا المرض الذي يترجم بتصلّب تدريجي للعضلات، أصبحت سيلين ديون تعاني صعوبات في المشي، فيما منعها الاضطراب أيضا من “استخدام أوتارها الصوتية” بالطريقة التي ترغبها، بحسب المغنية .

متلازمة الشخص المتيبس هو اضطراب عصبي نادر جداً يصيب 1 من كل مليون شخص ، ويتميز بالجمود والتيبس التدريجى للمريض ، يصيب التيبس أولا عضلات الجذع مع انقباضات مما يؤدي إلى تشوهات وضعية ، والألم المزمن، والإعاقة الحركية والظهر المنحني.

هذا المرض  النادرة للغاية، يصيب حالة إصابة واحدة من بين مليون شخص، وتنتشر بين النساء، حيث ان عدد المصابات بها ضعف عدد الرجال، وتظهر أعراضها في أي عمر، لكنها تظهر في عمر 30 و60 سنة..


أسباب متلازمة الشخص المتيبس

حتى الوقت الحاضر لا يفهم العلماء السبب الحقيقي وراء حدوث متلازمة الشخص المتيبس، لكنّ نتائج الأبحاث تشير إلى انها تحدث عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم عن طريق الخطأ الخلايا العصبية التي تُنتج ديكاربوكسيلاز حمض الجلوتاميك (GAD)، وعندما لا تعمل هذه المادة بطريقة صحيحة لا توجد كمية كافية من حمض جاما أمينوبوتيريك في الجسم للتحكم بحركة العضلات، ويُعدّ الدور الدقيق الذي يلعبه ديكاربوكسيلاز حمض الجلوتاميك (GAD) في حدوث متلازمة الشخص المتيبس غير مفهوم تمامًا.

سيلين ديون المغنية سيلين ديون سام هيوغان بريانكا شوبرا GARD أسباب متلازمة الشخص المتيبس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحظر جارِ.. تطورات في أفيس البرتغالي بأزمة كهربا وغرامة الزمالك

قرار عاجل من فيوتشر بشأن عبدالظاهر السقا بعد خطأ أحمد رفعت

ننشر.. صور ضحايا حادث أتوبيس المقاولون العرب بطريق الإسماعيلية الصحراوي

الجرام بـ2617.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم

إيمان العاصي: بنتي بتقولي فضحتيني في المدرسة

غياب برونو ساڤيو وبيرسي تاو عن مباراة الأهلي وفاركو.. شوبير يكشف السبب

40 للبلطى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الجمعه 14 أبريل 2023

بعد فوزه على حرس الحدود بثلاثية.. الزمالك يطارد الأهلي على صدارة الدوري

موضوعات متعلقة

نجوم خضعوا لـ عميلة تكميم المعدة.. آخرهم مي كساب ومحمد فؤاد

شريف سلامة: خالد الحلفاوي من المخرجين الرائعين

مسلسلات رمضان الحلقة 7.. منة شلبي تقع في الحب ومنى زكي تنجح باصطياد الجمبري

بعد نجاح جعفر العمدة.. محمد سامي: الكراهية بتجيب فشل وعدم تيسير

سلوى عثمان: الحلقات المقبلة من جعفر العمدة ستشهد مفاجآت صادمة

ثلاثة أيام تفصل أمير كرارة عن الانتهاء من تصوير سوق الكانتو

أخبار الفن| أعمال فنية تسببت في حراك برلماني لتعديل قانون الولاية .. أحداث الحلقة 22 من مسلسلات رمضان

تلت التلاتة الحلقة 7| استمرار ألاعيب غادة عبد الرازق مع زوجها

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر يضرب إندونسيا

توجيه عاجل من الداخلية الكويتية للبحث عن مبارك الرشيدي

إجراء عاجل من السلطات السعودية بشأن المسجد النبوي

35 مليار دولار بـ10 سنوات|زيادة الاستثمارات الإماراتية بمصر وهذا حجم التبادل التجاري

رانيا المشاط ومساعد وزير الخزانة الأمريكية يناقشان آليات تنفيذ برنامج نوفي

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رصف الطرق.. شاهد أغرب استخدام لـ صوف الأغنام في بريطانيا

فضحتيني في المدرسة.. صور جمعت بين إيمان العاصي وابنتها

علامة في اللسان تشير إلى نقص فيتامين مهم في الجسم

صدى البلد يحتفل بنجاح منة فضالي في مسلسل جعفر العمدة.. صور

فيديو

مش دافع.. حيلة كهربا لسداد غرامة الزمالك| فيديو جراف

مباراة الأهلي والزمالك في هذا الموعد .. استاد محمد بن زايد يستضيف كأس السوبر وثنائي مصر مرشح للتحكيم "فيديوجراف"

المخرج المشهور فضحني.. مذيعة تطلب الطلاق لتعرضها للابتزاز من زوجها

إوعي تعملي كدة.. رد فعل مفاجئ من زوج جوري بكر على دور وداد في جعفر العمدة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ