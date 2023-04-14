بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين.. ننشر اسم الفائز الـ 22 من وفوق كل ذي علم عليم

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن اسم الفائز الـ 22 من برنامج وفوق كل ذي علم عليم، والذي يذاع عبر فضائية صدى البلد، برعاية مؤسسة أبو العينين الخيرية.

وفوق كل ذي علم عليم

وقال علي جمعة خلال حلقة اليوم من برنامج وفوق كل ذي علم عليم، والذي يذاع عبر فضائية صدى البلد، إن جواب الحلقة الماضية هو بئر أريس الذي سقط فيه خاتم النبوة من سيدنا عثمان بن عفان، وفاز بالجائزة بدور جابر عبدالعزيز عوض من محافظة القاهرة.

كيفية المشاركة في مسابقة وفوق كل ذي علم عليم

الاشتراك في المسابقة الدينية اليومية يكون من خلال الاتصال على رقم (5959)، ومدة الإجابة ستكون حتى حلقة اليوم التالي، ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10000 جنيه، مقدمة من مؤسسة أبو العينين الاجتماعية والخيرية، بالإضافة إلى الدخول على سحب لرحلة عمرة.

أسد القراء

واصل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حديثه عن الشيخ أحمد محمد عامر، والذي عرف بـ" أسد القراء"، و"الشيخ الوقور"، ضمن أعلام دولة التلاوة، حيث ظل يتردد على لندن قارئاً للقرآن الكريم للجاليات الإسلامية هناك في شهر رمضان طيلة 25 عاما.

وقال علي جمعة خلال لقاءه ببرنامج "مصر دولة التلاوة"، المذاع على قناة "الحياة"، إن المسلمين في لندن ارتبطوا بالشيخ أحمد محمد عامر تعلقاً كبيراً، لأنه كان يجلس أطول فترة ممكنة فكان من الممكن أن يظل بالمجلس الإسلامي من المغرب وحتى الفجر".

وروى الشيخ علي جمعة أنه بأحد المرات أغمى عليه وهو هناك في لندن، وتم نقله إلى مستشفى الدكتور مجدي يعقوب، فكان هناك مشكلة صحية متعلقة بالقلب، وحين أتى ابنه إليه كان من المفترض أن يقر على الموافقة بإجراء عملية جراحية خطيرة".

وتابع: "حين وجد الشيخ أحمد عامر نجله حائراً، طلب منه أن يمضي هو الإقرار، وبعث رسالة غير مباشرة فيها كرمات ونفحات عظيمة لطمأنة نجله".

وواصل علي جمعة: "الشيخ أحمد عامر قال لنجله إنه ينوي زراعة شجرة جوافة في مصر حينما يعود وسيأكل منها ويستظل بها، الأمر الذي يعني أنه بخير وسيعود سالما من العملية الجراحية، وبالفعل هو ما حدث حيث أكل منها 20 عاماً بعد إجرائه تلك العملية الجراحية، ليعيش بعدها 22 سنة أخرى".