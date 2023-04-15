ميدو: الاتحاد يستحق التحية بسبب صفقة مابولولو

أكد أحمد حسام ميدو أن الاتحاد السكندري يستحق التحية بسبب صفقة التعاقد مع الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الفريق.



وأشار ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة المحور إلى أن الاتحاد قدم مستويات طيبة هذا الموسم كفريق ولكن مابولولو يصنع الفارق بأهدافه وأداءه المميز.



وأوضح أن مابولولو انضم للاتحاد في صفقة مجانية بعدما خاض الاختبارات مؤكداً أن الاتحاد كسب الرهان على هذه الصفقة.



وأكد أن مابولولو أحد أهم المهاجمين في الدوري الممتاز موضحاً أن القيمة التسويقية للاعب أصبحت كبيرة بفضل تألقه بشكل لافت في الموسم الحالي.