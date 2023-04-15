عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: الاتحاد يستحق التحية بسبب صفقة مابولولو

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو أن الاتحاد السكندري يستحق التحية بسبب صفقة التعاقد مع الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الفريق.


وأشار ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة المحور إلى أن الاتحاد قدم مستويات طيبة هذا الموسم كفريق ولكن مابولولو يصنع الفارق بأهدافه وأداءه المميز.


وأوضح أن مابولولو انضم للاتحاد في صفقة مجانية بعدما خاض الاختبارات مؤكداً أن الاتحاد كسب الرهان على هذه الصفقة.


وأكد أن مابولولو أحد أهم المهاجمين في الدوري الممتاز موضحاً أن القيمة التسويقية للاعب أصبحت كبيرة بفضل تألقه بشكل لافت في الموسم الحالي.

الدوري الممتاز الاتحاد السكندري احمد حسام ميدو الاتحاد احمد حسام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت ولا الجمعة؟ أول أيامه في هذا التوقيت

امسك بواحدة من 98 في مصر| حكاية صياد "عروس بحر" مرسى علم.. رمى شباكه فألقي القبض عليه

أسرة المعزول محمد مرسى تنفى محاولة انتحار نجله داخل مركز اصلاح وتأهيل بدر

النيابة العامة تعلن الجهة المسئولة عن تحديد المتسبب في وفاة مدير البنك

باي باي يا شتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة طقس الغد.. فيديو

19 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت قبل العيد

في العشر الأواخر من رمضان..مطربة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الغناء

ماذا ظهر من مواصفات ليلة القدر حتى الآن في ليلتي 21 و23؟.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

ترك 3 أطفال|حكاية مقتل ميكانيكي على يد جيرانه بسبب ركن سيارة بالقليوبية

انتقدت إفطار المسافرين.. سيدة سعودية تثير الجدل: عيب عليكم أنتم مو راكبين جمل

30 كلمة من القرآن قد لا تفهم معناها.. اعرفها في شهر الصيام

زوجها وسبب الطلاق وعدم الإنجاب.. أبرز تصريحات عفاف شعيب مع العرافة

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل

قريبا.. الموبايلات الصينية تتخلى عن أندرويد لصالح نظام تشغيل HarmonyOS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشتري من حد مضمون.. مشاكل خطيرة تحدث لك بعد تناول الفسيخ الفاسد

مشكلات صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول والطعمية يوميا على السحور؟

فريق عمل علاقة مشروعة يحتفل بنجاح المسلسل على السحور

بعد تألقها واشادات الجمهور.. لوسي في ضيافة صدي البلد لتكريمها عن المداح 3

فيديو

عن مصطفي كامل وشيرين وانتقاد منير.. أبرز تصريحات محمد محي

خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

الهايصة والغرقانة والشرقانة والمتدلعة والقشطوطة.. احترس من حلويات رمضان الجديدة هذا العام

عاصفة رملية قادمة.. تحذير عاجل من طقس الأسبوع القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ