عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجلاء رئيس الوزراء الياباني بعد سماع دوي انفجار أثناء إلقائه خطابا غربي البلاد

إجلاء رئيس الوزراء
إجلاء رئيس الوزراء الياباني بعد سماع دوي انفجار

غادر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم /السبت/، محافظة واكاياما بغربي البلاد بعد سماع دوي انفجار تلاه تصاعد للدخان بينما كان يلقي خطابا.


وذكرت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية، أن رئيس الوزراء بأمان ولم يصب بأذى، مشيرة إلى اعتقال شخص في مكان الواقعة.


وقام المشتبه به بإلقاء قنبلة دخانية وسط حشد من عدة مئات من الأشخاص، وتم سماع دوي انفجار قوي.
وغادر كيشيدا على الفور بالسيارة بعد الحادث، الذي وقع أثناء حديثه مع مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم قبل أن يلقي خطابا في مدينة واكاياما.
وقُتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي برصاصة قاتلة في شهر يوليو من العام الماضي، خلال إلقائه خطابا في مدينة نارا قبل انتخابات مجلس المستشارين، مما دفع وكالة الشرطة الوطنية إلى تعزيز أمنها لكبار الشخصيات.

انفجار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا دوي انفجار اخبار العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت ولا الجمعة؟ أول أيامه في هذا التوقيت

240 جنيهًا.. تراجع بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن قبل العيد

امسك بواحدة من 98 في مصر| حكاية صياد "عروس بحر" مرسى علم.. رمى شباكه فألقي القبض عليه

تعرف على وجهة ديانج بعد رحيله عن الأهلي .. وبدلائه للموسم المقبل

النيابة العامة تعلن الجهة المسئولة عن تحديد المتسبب في وفاة مدير البنك

أسرة المعزول محمد مرسى تنفى محاولة انتحار نجله داخل مركز اصلاح وتأهيل بدر

19 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت قبل العيد

في العشر الأواخر من رمضان..مطربة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الغناء

موضوعات متعلقة

الرئيس التونسي يؤكد ضرورة استرجاع أراضي الدولة والتصدي لمظاهر الفساد

الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تستجيب لالتماس سيدة مريضة بنقلها للمستشفى

"البنك المركزي": اتخذنا إجراءات ضخمة لتخفيف تداعيات "كورونا" والأزمة الروسية الأوكرانية

العراق يرحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

رئيسة وزراء فرنسا: لا رابح ولا خاسر بعد قرارات المجلس الدستوري بشأن قانون التقاعد

السعودية والمغرب يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بايدن يشيد بالإجراءات القانونية للتحقيق في تسريب الوثائق الحكومية السرية

رئيسة الحكومة التونسية تستعرض محاور وأهداف خطة مجابهة الشح المائي

ترشيحاتنا

زوارق الاحتلال تطلق النار على قوارب الصيد الفلسطينية

بعد القاهرة والسعودية.. وزير الخارجية السوري يزور الجزائر اليوم

أسعار العملات العربية في مصر اليوم السبت 15-4-2023

بالأسود اللافت.. رضوى الشربيني بإطلالة رقيقة| شاهد

مغادرة طائرة تنقل أسرى حوثيين من السعودية باتجاه صنعاء

تعرف على وجهة ديانج بعد رحيله عن الأهلي .. وبدلائه للموسم المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناوله بأمان.. 6 نصائح ذهبية لتجنب أضرار الفسيخ في شم النسيم

اشتري من حد مضمون.. مشاكل خطيرة تحدث لك بعد تناول الفسيخ الفاسد

مشكلات صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول والطعمية يوميا على السحور؟

فريق عمل علاقة مشروعة يحتفل بنجاح المسلسل على السحور

فيديو

يخلق من الشبه .. جوري بكر تكشف حقيقة صلة قرابتها بماري منيب| فيديوجراف

على الفطار.. تفاصيل مأساة عائلة عشري في كرداسة بسبب أنبوبة بوتاجاز/ فيديو جراف

عن مصطفي كامل وشيرين وانتقاد منير.. أبرز تصريحات محمد محي

خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ