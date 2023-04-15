لعشاق المغامرات الخارجية.. جوجل تضيف ميزات جديدة لـ خرائطها

تعد خرائط جوجل Google Maps، من أفضل تطبيقات الملاحة المتوفرة على نظامي التشغيل أندرويد وiOS، وفي الوقت الحالي تستعد الشركة الأمريكية، لإضافة أربع ترقيات رئيسية لتطبيق الملاحة الخاص بها لتحسين كفاءتها ودقتها.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، تهدف إحدى مزايا خرائط جوجل الجديدة، ميزة رئيسية ستساعد مستخدميها في الولايات المتحدة على استكشاف الحدائق العامة والمتنزهات الوطنية الأمريكية.

4 ميزات جديدة بـ خرائط جوجل لعشاق المغامرات الخارجية

أعلنت مدونة جوجل عن مجموعة من الميزات الرائعة، التي ستصل تطبيق الخرائط على أجهزة آيفون وأندرويد، وأكد منشور المدونة أيضا أن التحديث الجديد سيكون متاحا لكل من أجهزة iOS و Android.

وفي البداية، سيتمكن المستخدمون فقط من الوصول إلى 63 متنزها وطنيا في الولايات المتحدة، وفي وقت لاحق، سيوفر عملاق البحث هذه الميزات في جميع أنحاء العالم، وهذا ممكن فقط إذا تمكنت الشركة من توفير جميع التحسينات اللازمة.

وستطلق جوجل تحسينات على الخرائط على مراحل لضمان الكمال قبل إطلاق الميزات الجديدة، ومن المؤكد أن أحدث الميزات ستلعب دورا حيويا في إرشادك إلى المسار الصحيح أثناء مغامرتك الخارجية في الحدائق العامة، باختصار، سيكون تطبيق الخرائط الوحيد الذي يوفر تجربة مشي آمنة وممتعة.

1. تنزيل خرائط المتنزهات دون اتصال بالإنترنت:

لقد كانت خرائط جوجل في وضع عدم الاتصال بالإنترنت أداة رائعة للسياح حيث يكون الاتصال بالإنترنت محدودا، تقوم الشركة بتوسيع هذه الميزة إلى خرائط الحديقة Park Maps، في تطبيق الملاحة المملوك لـ جوجل، كل ما عليك فعله هو النقر فوق الزر تنزيل، لحفظ الخرائط في وضع عدم الاتصال، هذه مفيدة في بعض الحالات حيث يكون المستخدمون قد نسوا المسار وليس لديهم الإنترنت لتحديد مواقعهم.

2. عرض المسارات الكاملة:

تتيح إحدى الميزات الأربع الجديدة في خرائط جوجل للمستخدمين رؤية المسارات التجريبية الكاملة، وستبرز الخرائط المسار بأكمله بدلا من الإشارة إلى الوجهة، هذا يجعل من السهل العثور على نقطتي البداية والنهاية للمقارنة، ولمساعدتك في العثور على نقاط الاهتمام، وكما ستوفر الخرائط التقييمات والصور والصعوبة الإجمالية للطريق.

3. اتجاهات مفصلة:

ستنقل الترقيات الجديدة التنقل إلى مستوى أفضل، سيكون من الأسهل والأكثر دقة التنقل على طول ممر في حديقة وطنية، وستسلط خرائط جوجل أيضا الضوء على جميع مداخل المنتزه الوطني، وسيوفر أيضا معلومات مفصلة حول كل مسار في الحديقة، وبطريقة أفضل ستأخذك الخرائط مباشرةً إلى المسار إذا كنت ترغب في الوصول إليه.

4. ابحث عن عوامل الجذب التي يجب رؤيتها:

ستسلط جوجل الضوء على مناطق الجذب التي يجب مشاهدتها في حديقة وطنية، وسوف تسلط الضوء أيضا على كل شيء من المخيمات إلى مراكز الزوار، كما ستمكنك بسهولة من رؤية أبرز الأماكن في المنطقة في لمح البصر، انقر فوق أحد المعالم السياحية لمشاهدة مقاطع الفيديو والتعليقات والصور والمعلومات الأخرى الخاصة بها.