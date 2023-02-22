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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فعلها فورا.. أهم ميزات في تطبيق الخرائط Google Maps

تطبيق الخرائط Google
تطبيق الخرائط Google Maps

يقدم تطبيق الخرائط Google Maps واحدة من أفضل تجارب التنقل وأكثرها موثوقية على الهواتف الذكية ، وسواء كنت تستخدم هواتف أندرويد وآيفون فإن استخدامه أثناء القيادة أو استكشاف وجهة جديدة سيكون أمرًا مزعجًا إذا لم تكن تعرف تفعيل الميزات الموجودة به، سواء عندما يتعلق الأمر بالتعرف على إعدادات الخصوصية المخفية والاستفادة القصوى من التطبيق.

 

وبحسب موقع BGR فإن تطبيق الخرائط Google Maps يحتوي على عدد من الميزات التي يجب على كل مستخدم للتطبيق أن يعرفها، والتي يمكن أن تكون مفيدة في معظم الأوقات ، ونعرض منها فيما يلي :   

 

منع Google Maps من جمع سجل المواقع الخاص بك 


 وتقوم جوجل بجمع الكثير من المعلومات، بما في ذلك بيانات الموقع عند استخدام التطبيق، ويمكن للمستخدمين منع التطبيق من جمع سجل الموقع من خلال هذه الخطوات : 

 

إزالة سجل المواقع بافتراض أنك سجلت الدخول إلى Google Maps ، انقر على رمز الملف الشخصي ، وانتقل إلى بياناتك في الخرائط، ثم ابحث عن خيار سجل المواقع ، ثم ادخل على عناصر التحكم في النشاط بحسابك في جوجل، ثم ابحث عن مفتاح سجل المواقع وحدد إيقاف مؤقت.

 

ويمكنك فعل الشيء نفسه من صفحة حساب جوجل الرئيسية، من خلال تغيير الإعداد من تطبيق Google Maps ، كما يمكنك أيضًا حذف المواقع المحفوظة وإزالتها، كما يمكنك تمكين الحذف التلقائي لسجل الموقع كبديل، ويضمن ذلك حذف جوجل لبياناتك بعد ثلاثة أشهر.

 

استخدم وضع التصفح المتخفي لعمليات البحث في Google Maps 

 

ولاستخدام وضع التصفح المتخفي يمكنك الضغط على أيقونة الملف الشخصي مرة أخرى ثم اختر تشغيل وضع التصفح المتخفي لمعظم عمليات البحث.

وهناك طريقة بديلة لاستخدام التطبيق بشكل أكثر خصوصية وهي تسجيل الخروج من حسابك، ولكن في هذه الحالة ستفقد الوصول إلى بيانات التنقل الشخصية.

ويمكنك الانتقال إلى قسم الإعدادات وتعطيل حفظ عمليات البحث الأخيرة على الجهاز كبديل لوضع التصفح المتخفي.

 

تحميل الخرائط واستخدام Google Maps بدون إنترنت 


ولتحميل الخرائط يجب أن تكون على اتصال بإنترنت نشط للحصول على الاتجاهات وستحتاج إلى تشغيل اتصال 4G / 5G، أما إذا كانت البيانات تمثل مشكلة فستحتاج إلى تنزيل الخرائط التي تريدها عبر شبكة Wi-Fi قبل المغادرة.

وتوجه إلى أيقونة الملف الشخصي واضغط على خرائط بلا اتصال، ثم قم بتخصيص الخريطة التي تريد تنزيلها، ثم انقر فوق تعيين الخريطة الخاصة بك وحدد المنطقة التي تريد تنزيلها للعرض دون اتصال بالإنترنت قبل النقر فوق زر التنزيل هذا.

 

مشاركة موقعك في Google Maps   


ومشاركة الموقع في الوقت الفعلي مع الأصدقاء والعائلة يتطلب النقر فوق رمز الملف الشخصي ، وإظهار قائمة مشاركة الموقع ، ثم انقر فوق مشاركة الموقع، ويمكنك بعد ذلك تعيين الوقت الذي ستتمكن فيه جهات الاتصال الخاصة بك من الوصول إلى موقعك وتحديد الأشخاص الذين تريد مشاركة موقعك معهم.

 

 

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