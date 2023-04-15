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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقوة 2.7 درجة .. هزة أرضية تضرب العراق

زلزال - ارشيفي
زلزال - ارشيفي

 أفادت قناة الغدير العراقية  بأن هزة أرضية بقوة 2.7 ضرت منطقة باونور في كرميان بمحافظة السليمانية بالعراق.


وفي سياق متصل؛ فقد أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيان له في الساعات الاولي من صباح اليوم ، بأن زلزالاً بقوة 4.6 ريختر ضرب مدينة الغردقة شرقي مصر.

وقال المركز إن الزلزال ضرب الغردقة على عمق 30 كيلومترا، وإن قوته بلغت 4.6 ريختر، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.

الدولة الأكثر عرضة للزلزال
تؤكد تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن كافة دول العالم معرضة لأن تشهد هزات أرضية، لكن بعض الدول تواجه مخاطر الزلزال أكثر من غيرها.

وبحسب الهيئة الأمريكية، فإنه ليس ثمة جوابٌ حاسم وجازم بشأن أكثر دولة في العالم معرضة للزلزال، لأن الأمر يتطلب الإشارة إلى عدد من العناصر.

ويقول الخبراء إن التصنيف يعتمد على عدة عناصر؛ فهل نقصد الدولة الأكثر قابلية لأن تتأثر بالزلزال وتسجل خسائر كارثية، أم البلد الذي يسجل أكبر عدد من الهزات في السنة الواحدة.

وأشارت الهيئة إلى أن اليابان هي أكثر دولة معرضة لوقوع زلزال لأن البلاد تقع في منطقة نشطة زلزاليا إلى حد كبير، ولديها كثافة زلزالية عالية للغاية. وتبعا لذلك، فإن اليابان هي أكثر دولة في العالم عرضة لأن تسجل هزات أرضية.

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب الغردقة

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