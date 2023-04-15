عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب الغردقة

أرشيفية
أرشيفية

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيان عاجل له منذ قليل، بأن زلزالاً بقوة 4.6 ريختر ضرب مدينة الغردقة شرقي مصر.

وقال المركز إن الزلزال ضرب الغردقة على عمق 30 كيلومترا، وإن قوته بلغت 4.6 ريختر، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية. 

الدولة الأكثر عرضة للزلزال

تؤكد تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن كافة دول العالم معرضة لأن تشهد هزات أرضية، لكن بعض الدول تواجه مخاطر الزلزال أكثر من غيرها.

وبحسب الهيئة الأمريكية، فإنه ليس ثمة جوابٌ حاسم وجازم بشأن أكثر دولة في العالم معرضة للزلزال، لأن الأمر يتطلب الإشارة إلى عدد من العناصر.

ويقول الخبراء إن التصنيف يعتمد على عدة عناصر؛ فهل نقصد الدولة الأكثر قابلية لأن تتأثر بالزلزال وتسجل خسائر كارثية، أم البلد الذي يسجل أكبر عدد من الهزات في السنة الواحدة.

وأشارت الهيئة إلى أن اليابان هي أكثر دولة معرضة لوقوع زلزال لأن البلاد تقع في منطقة نشطة زلزاليا إلى حد كبير، ولديها كثافة زلزالية عالية للغاية. وتبعا لذلك، فإن اليابان هي أكثر دولة في العالم عرضة لأن تسجل هزات أرضية.

 

زلزال الغردقة زلزال مصر مصر زلزال الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت ولا الجمعة؟ أول أيامه في هذا التوقيت

أسرة المعزول محمد مرسى تنفى محاولة انتحار نجله داخل مركز اصلاح وتأهيل بدر

النيابة العامة تعلن الجهة المسئولة عن تحديد المتسبب في وفاة مدير البنك

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب الغردقة

في العشر الأواخر من رمضان..مطربة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الغناء

امسك بواحدة من 98 في مصر| حكاية صياد "عروس بحر" مرسى علم.. رمى شباكه فألقي القبض عليه

باي باي يا شتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة طقس الغد.. فيديو

الأهلي يكشف حقيقة ضم إمام عاشور وكواليس المفاوضات معه

موضوعات متعلقة

رغم قوة زلزال جزيرة جاوة.. الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا تستبعد حدوث تسونامي

زلزال بقوة 7 ريختر يضرب إندونيسيا

ترشيحاتنا

زلزال متوسط يضرب الغردقة بقوة 4.57 ريخترعلى عمق 23 كيلو

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. الجمعة (الأخيرة- العظيمة).. عيد القيامة المجيد

دخلت في 2021 .. قصة سيدة عاشت 500 يوم في كهف بمفردها

لا غنى عنها.. مشروبات رمضانية باردة تقضي على الجفاف

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب الغردقة

تلت التلاتة الحلقة 8| أحمد مجدي يعرض الزواج على فرح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها واشادات الجمهور.. لوسي في ضيافة صدي البلد لتكريمها عن المداح 3

تقنية عجيبة.. كيف ظهرت إيمان العاصي بشكل أصغر في مسلسل جعفر العمدة ؟

تحليل DNA وقاعدة بيانات.. حقيقة مبادرة وهمية للم شمل الأطفال المفقودة بعائلاتهم

بدون حجاب .. إطلالات أثارت الجدل لـ حلا شيحة

فيديو

خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

الهايصة والغرقانة والشرقانة والمتدلعة والقشطوطة.. احترس من حلويات رمضان الجديدة هذا العام

عاصفة رملية قادمة.. تحذير عاجل من طقس الأسبوع القادم

قيمة زكاة الفطر .. و٨ أشخاص تعطى لهم والموعد الأخير لإخراجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ